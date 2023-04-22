Google’ın ilk katlanabilir telefonu olacak olan ve yılın en çok beklenen sürümü Google Pixel Fold hakkında bir dizi sızıntı gördük. Şimdi de katlanabilir telefon kanlı canlı karşımıza çıktı. İşte detaylar.

Güvenilir duyumcu Kuba Wojciechowski tarafından sızdırılan video, Pixel Fold‘u çalışırken gösteriyor; cihaz, piyasadaki diğer katlanabilir telefonların aksine, herhangi bir boşluk olmadan tamamen düz bir şekilde katlanıyor. Bununla birlikte, açıldığında, cihazın her tarafında oldukça büyük çerçevelere sahip büyük ekranı görülebiliyor.

Sızdırılan video, yuvarlatılmış köşeler ve mevcut Pixel serisiyle benzerlik gösteren arka kamera çubuğu da dahil olmak üzere, son aylarda dolaşan render ve sızıntılarla uyumlu görünüyor.

Videonun meşruiyeti sorgulanabilir olsa da, Wojciechowski videonun bir aydan eski olmasına rağmen gerçekten Pixel Fold olduğunu doğruladı. Bu da videodaki cihazın önümüzdeki ay Google I/O 2023 etkinliği sırasında görücüye çıkacak nihai ürün olabileceğini gösteriyor.

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Pixel Fold’un piyasadaki en iyi katlanabilir akıllı telefonlarla mücadele edeceği düşünüldüğünde, sızdırılan video cihazın piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyen teknoloji meraklıları için heyecan verici bir gelişme. Buna ek olarak, yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Pixel Fold’un 1799 dolarlık başlangıç fiyat etiketi de dahil olmak üzere beklenen tüm özelliklerini ortaya çıkardı.

Genel olarak, Pixel Fold’un sızdırılan videosu, Google’ın katlanabilir telefon pazarı için neler sakladığına dair ilgi çekici bir fikir veriyor.