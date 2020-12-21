Galaxy Z Flip 5G, One UI 3.0 güncellemesini almaya başladı!

Samsung, One UI 3.0 güncellemeleri konusunda yol haritasının önünde gitmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S20 FE Android 11 ile beraber bu güncellemeyi almıştı. Bugün İsviçre’den kullanıcıların bildirmesiyle ortaya çıkan haber ise, şirketin katlanabilir telefon ailesinden Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin bu kervana katıldığı.

İlginizi çekebilir: OPPO ve Samsung, 2021’de Türkiye’de üretime başlıyo

reklam

Android 11 tabanlı One UI 3.o ilk kez katlanabilir bir telefonda!

Samsung’un Galaxy Z Flip 5G ile ilgili planlarını hatırlayacak olursak cihaz bu güncellemeyi ancak önümüzdeki yıl alabilecekti. Temmuz ayında tanıtılan telefonun One UI 3.0’a geçişi Avrupa ve Hindistan’da 2021 Ocak ayında sağlanacaktı. Ancak XDA Developers’ta yayımlanan rapora göre telefon bu güncellemeyi F707BXXU1CTL6 koduyla İsviçre’de dağıtmaya başladı. Güncellemeyle Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzüne geçen telefona ek olarak Aralık 2020 güvenlik yaması da gelmiş oluyor.

Ancak güncellemenin şimdilik İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer yazımızı İsviçre’den okuyan bir takipçimiz varsa ‘Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle’ seçeneklerini takip ederek telefonlarını güncelleyebilir. Ancak One UI 3.0 güncellemelerinin dağıtım hızına bakarsak Türkiye gibi diğer bölgelere güncelleme gelmesinin yakında yaşanacağı söylenebilir.

Samsung, One UI 3.o arayüzünün betasını ilk olarak ağustos ayında tanıtmıştı. Aradan geçen zamanın ardından bu ayın içinde güncelleme Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi cihazlarla dağıtıma başladı. Galaxy Z Flip 5G ise bugün arayüzü alan ilk katlanır telefon olarak da tarihe geçti.