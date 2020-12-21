Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip 5G, One UI 3.0 güncellemesini almaya başladı!
Samsung, One UI 3.0 güncellemeleri konusunda yol haritasının önünde gitmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S20 FE Android 11 ile beraber bu güncellemeyi almıştı. Bugün İsviçre’den kullanıcıların bildirmesiyle ortaya çıkan haber ise, şirketin katlanabilir telefon ailesinden Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin bu kervana katıldığı.
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Android 11 tabanlı One UI 3.o ilk kez katlanabilir bir telefonda!
Samsung’un Galaxy Z Flip 5G ile ilgili planlarını hatırlayacak olursak cihaz bu güncellemeyi ancak önümüzdeki yıl alabilecekti. Temmuz ayında tanıtılan telefonun One UI 3.0’a geçişi Avrupa ve Hindistan’da 2021 Ocak ayında sağlanacaktı. Ancak XDA Developers’ta yayımlanan rapora göre telefon bu güncellemeyi F707BXXU1CTL6 koduyla İsviçre’de dağıtmaya başladı. Güncellemeyle Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzüne geçen telefona ek olarak Aralık 2020 güvenlik yaması da gelmiş oluyor.
Ancak güncellemenin şimdilik İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer yazımızı İsviçre’den okuyan bir takipçimiz varsa ‘Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle’ seçeneklerini takip ederek telefonlarını güncelleyebilir. Ancak One UI 3.0 güncellemelerinin dağıtım hızına bakarsak Türkiye gibi diğer bölgelere güncelleme gelmesinin yakında yaşanacağı söylenebilir.
Samsung, One UI 3.o arayüzünün betasını ilk olarak ağustos ayında tanıtmıştı. Aradan geçen zamanın ardından bu ayın içinde güncelleme Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi cihazlarla dağıtıma başladı. Galaxy Z Flip 5G ise bugün arayüzü alan ilk katlanır telefon olarak da tarihe geçti.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T Concept tasarımı ile dikkat çekti.
OnePlus, arkası renk değiştirebilen OnePlus 8T Concept modelini görücüye çıktı. Tasarımı ile oldukça dikkat çeken konsept telefon, şirketin üzerinde çalıştıkları bazı teknolojileri sergiliyor.
Basına sızdırılan video paylaşımında da gördüğümüz OnePlus 8T Concept, arka camın altında renk değiştiren bir filme sahip. Film, metal oksit içeriyor ve metal iyonlarının değerlik durumunu değiştirerek uygulanan farklı voltajlara göre renklerini değiştirebiliyor.
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Konsept tasarımın standart 8T’den ayıran bir diğer özellik ise arkasındaki kamera modülünde yer alan elektromanyetik dalgaları iletebilen ve alabilen bir mmWave radar sistemine sahip olması. Bu, radar sisteminin nesneleri algılamasını, görüntülemesini, konumlandırmasını ve izlemesini sağlıyor.
OnePlus 8T Concept, OnePlus bünyesindeki Team Gaudi adlı bir ekip tarafından tasarlandı. Şirket daha önce CES 2020’de tanıtılan OnePlus Concept One cihazını da tasarlamıştı. Team Gaudi; Shenzhen, Taipei, New York ve Hindistan’dan toplam 39 tasarımcıdan oluşuyor.
Son olarak söz konusu tasarımı ile ileriki dönem cihazlara ışık tutacak olan OnePlus 8T Concept modelinin şuan için satışa çıkması planlanmıyor.
OnePlus 8T modelinin teknik özellik tablosu
- Ekran: 6,55 inç 1080×2400 piksel Fluid AMOLED 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 / 12 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- İşletim sistemi: Android 11
- Ön kamera: 16 megapiksel
- Arka kamera: 48 megapiksel F1.8 ana + 16 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 5 megapiksel F2.4 makro + 2 megapiksel F2.4 derinlik
- Pil: 4.500 mAh
- Boyut: 160.7 x 74.1 x 8.4 mm
- Ağırlık: 188 gram
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz
OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.
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Karşınızda IMX766
OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.
Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.
Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.
Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
vivo X60 lansman tarihi ve yeni Geekbench skoru
vivo X60, çok yakında çıkışını yapıyor. 29 Aralık 2020 tarihinde tanıtılacak olan telefonun, Exynos 1080 işlemcili Geekbench skoru da ortaya çıktı.
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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin Exynos işlemci kullanan son telefonu çok yakında tanıtılacak.
vivo X60 yolda
Sevilen vivo X ailesinin yeni üyesi X60 yolda. Çıkış tarihi yaklaşan telefon hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor. Geçen yılki modeli oldukça beğenilen telefonun, bu seneki en büyük farkı ise gücünü aldığı işlemci. Geçen yılın X50 ailesi, Pro ve Lite modellerinde Qualcomm Snapdragon işlemci kullanırken, bu yıl Samsung ile yapılan anlaşma gereği Exynos işlemciden gücünü alacak. 29 Aralık tarihinde tanıtılacak telefonun Geekbench skoru da ortaya çıktı. Telefonun geçtiğimiz günlerde, daha düşük puanlı başka bir test sonucu daha ortaya çıkmıştı.
Geekbench
vivo X60, 2 GHz hızındaki Exynos 1080 ile girdiği testte tek çekirdek performansından 915, çoklu çekirdekte de 3408 puan aldı. Bu defa daha yüksek bir puan alan telefonun, daha iyi performans göstermesinin sebebinin işlemci frekans farkı olduğu düşünülüyor. Raporlara göre orta sınıf işlemciyle gelecek olan X60, 12 GB RAM ile gelecek ve Android 11 ile kutudan çıkacak. vivo, Pro modelinde de bir Exynos kullanacak mı? yoksa geçen yıl olduğu gibi tepe modelinde yine Qualcomm mu? kullanacak merak konusu.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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