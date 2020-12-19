Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 (Android 11) yayınlandı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını Xbox ve PlayStation konsollarına yayınladı. Önümüzdeki günlerde PC’ye de çıkacak olan güncelleme oyundaki görevlerde ve karakterlerde meydana gelen hataları, performans sorunlarını, NPC’lerin tepki süresini ve daha bir sürü sorunu düzeltiyor.

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Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdiği günden beri sürekli oyunculara yaşattığı sorunlarla gündemde. Öyle ki, Sony’nin Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store bünyesinden kaldırmasına sebep olan mevzu bahis hatalar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise, Cyberpunk 2077’deki hataları düzelteceğine dair söz vermiş ve bu bağlamda oyuna kapsamlı bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını söylemişti.

CD Projekt Red nihayet sözünü tuttu ve Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Xbox ve PlayStation oyun konsolları için yayınlanan 1.05 güncellemesi henüz PC’ler için mevcut değil, ancak CD Projekt Red yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde aynı yamayı Cyberpunk 2077’nin PC sürümüne de yayınlayacağını söyledi.

Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin ağırlıklı olarak oyundaki karakterlerde meydana gelen sinir bozucu hataları düzelttiği belirtiliyor. Düzeltilen hatalar arasında; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor. CD Projekt Red, spesifik olarak konsollarda düzeltilen en önemli hatalardan birinin Kromatik Sapma ve Film Greni modları açıkken görüntünün keskinliğinin bozulması olduğunu belirtti.

Bunlar dışında 1.05 güncellemesiyle beraber Cyberpunk 2077 oyunundaki düzeltilen önemli hataların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesi ile düzeltilen hatalar

Siper alan NPC’lerin tepki süreleri iyileştirildi.

Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.

Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.

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Birkaç aracın görünümü düzeltildi.

Cyberpunk 2077 AVX komut setinin kullanımı kaldırıldı, böylece AVX’i desteklemeyen işlemcilerde Prologue’un sonunda meydana gelen çökmeler düzeltildi.

Silah artı işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

Arabadan çıktıktan sonra envanter menüsünü ilk kez açar açmaz, menü artık kapanmayacak.

Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, sağ üst köşede beliren görev günlüğü düğmesinin çalışmama sorunu giderildi.

Jackie artık The Pickup veya The Heist’te kaybolmayacak .

Sweet Dreams’de Stefan’dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellemeyecek.

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Bu haberimizde yalnızca düzeltilen en önemli hatalara yer verdik. Ancak Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin düzelttiği problemler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan tam güncelleme notlarına buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.