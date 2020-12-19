Güncelleme
Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 (Android 11) yayınlandı
Samsung, Galaxy S20 FE modeli için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamaya başladı. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek indirmeyi başlatabilirsiniz.
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Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi konusunda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini ilk olarak Galaxy S20 serisine veren Samsung, birkaç gün önce de Galaxy Note 20 serisi için aynı hamleyi yapmıştı. Diğer cihazlarınaysa Ocak 2021’den itibaren güncellemeyi dağıtmaya başlayacağını ifade eden Samsung, bu hafta sürpriz bir şekilde Galaxy S20 FE için One UI 3.0’ı yayınladı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü Galaxy S20 FE normal şartlarda Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar listesinin “Ocak 2021” bölümünde yer alıyordu. Yani Samsung, Galaxy S20 FE’ye 2021’den itibaren One UI 3.0 güncellemesini vereceğini açıklamıştı, ancak şirket her ne sebeple olduysa karar değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer siz de Samsung Galaxy S20 FE sahibiyseniz, bugünden itibaren belirli aralıklarla güncellemelerinizi mutlaka kontrol edin. One UI 3.0 güncellemesi OTA yoluyla akıllı telefonunuza gelir gelmez güncellemeyi yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
One UI 3.0 güncellemesinden sonra Galaxy S20 FE, ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy S20 FE kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy S20 FE erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy S20 FE İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy S20 FE – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Güncelleme
Cyberpunk 2077 1.05 yaması konsollara çıktı: İşte düzeltilen hatalar
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını Xbox ve PlayStation konsollarına yayınladı. Önümüzdeki günlerde PC’ye de çıkacak olan güncelleme oyundaki görevlerde ve karakterlerde meydana gelen hataları, performans sorunlarını, NPC’lerin tepki süresini ve daha bir sürü sorunu düzeltiyor.
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Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdiği günden beri sürekli oyunculara yaşattığı sorunlarla gündemde. Öyle ki, Sony’nin Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store bünyesinden kaldırmasına sebep olan mevzu bahis hatalar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise, Cyberpunk 2077’deki hataları düzelteceğine dair söz vermiş ve bu bağlamda oyuna kapsamlı bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını söylemişti.
CD Projekt Red nihayet sözünü tuttu ve Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Xbox ve PlayStation oyun konsolları için yayınlanan 1.05 güncellemesi henüz PC’ler için mevcut değil, ancak CD Projekt Red yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde aynı yamayı Cyberpunk 2077’nin PC sürümüne de yayınlayacağını söyledi.
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin ağırlıklı olarak oyundaki karakterlerde meydana gelen sinir bozucu hataları düzelttiği belirtiliyor. Düzeltilen hatalar arasında; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor. CD Projekt Red, spesifik olarak konsollarda düzeltilen en önemli hatalardan birinin Kromatik Sapma ve Film Greni modları açıkken görüntünün keskinliğinin bozulması olduğunu belirtti.
Bunlar dışında 1.05 güncellemesiyle beraber Cyberpunk 2077 oyunundaki düzeltilen önemli hataların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
- Siper alan NPC’lerin tepki süreleri iyileştirildi.
- Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.
- Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.
- [Xbox] Synaptic Accelerator etkinken savaşa girmek artık oyuncu sağlık çubuğunun görüntülenmemesine neden olmuyor.
- Birkaç aracın görünümü düzeltildi.
- Cyberpunk 2077 AVX komut setinin kullanımı kaldırıldı, böylece AVX’i desteklemeyen işlemcilerde Prologue’un sonunda meydana gelen çökmeler düzeltildi.
- Silah artı işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.
- Arabadan çıktıktan sonra envanter menüsünü ilk kez açar açmaz, menü artık kapanmayacak.
- Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, sağ üst köşede beliren görev günlüğü düğmesinin çalışmama sorunu giderildi.
- Jackie artık The Pickup veya The Heist’te kaybolmayacak .
- Sweet Dreams’de Stefan’dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellemeyecek.
- AMD Ryzen işlemcili bilgisayarlar için performans iyileştirmeleri yapıldı. [PC’ye yakında çıkacak]
Bu haberimizde yalnızca düzeltilen en önemli hatalara yer verdik. Ancak Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin düzelttiği problemler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan tam güncelleme notlarına buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
Güncelleme
Microsoft Edge Beta, yeni senkronizasyon özelliği getiriyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bu seferki güncelleme de kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor.
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Microsoft, sene başında tarayıcısı Edge için getirdiği güncellemede açık kaynaklı Chromium temeline geçmişti. Her ne kadar Google Chrome, kullanıcılar arasında oldukça yaygın bir tarayıcı olsa da; bu değişimden sonra Chrome için bir alternatif arayan birçok kullanıcının Edge tarayıcısına geçtiğini görmem mümkündü. Microsoft’un bu konuda fazlaca sonuç da elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Chrome ile arasındaki rekabeti doğal olarak oldukça artırdı.
Şimdi ise Microsoft Edge kullanıcıları için yeni bir özellik geliyor. Yeni senkronizasyon özelliği, başlıca Android ve Windows 10 kullanıcılarının yararlanabileceği bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre, Edge’in Android versiyonuyla Windows 10 versiyonu arasında artık yakın zamandaki açık olan sekmelerin ve tarayıcı geçmişinin senkronizasyonu yapılabilecek. Bu işlev ise Microsoft Edge’in Android ve Windows 10 için erişilebilir olan son sürümlerinde geçerli durumda.
Normalde Edge tarayıcısı zaten şifreleri ve yer imlerini senkronizasyona imkan tanıyordu. Yeni gelen bu güncellemeyle birlikte ise tarayıcı, bu iki platform arasındaki uyumu ve işbirliğini artırıp, en azından şimdilik sadece Windows 10 ve Android kullanıcılarına daha akıcı bir tecrübe sağlama potansiyeline sahip. Özelliğin uygulamanın nihai sürümüne veya MacOS versiyonu için ne zaman geleceği hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
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