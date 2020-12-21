Haber
OPPO ve Samsung, 2021’de Türkiye’de üretime başlıyor
Bloomberg HT’nin haberine göre, OPPO ve Samsung önümüzdeki yıl İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerle Türkiye sınırlarında üretim yapmaya başlayacak. Bloomberge’e göre, akıllı telefon sektörünün duayeni olan OPPO ve Samsung, Türkiye sınırları içerisinde başlayacakları üretim için 50 milyon dolar bütçe ayırmış durumdalar.
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Türkiye, üretim ağını güçlendirmeye ve bu kapsamda da dünyanın önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre, dünyanın lider teknoloji şirketlerinden OPPO ve Samsung 2021 yılında Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlayacak. Bloomberg HT’nin haberine göre iki şirket, yapacakları üretim kapsamında şimdiden 50 milyon dolarlık bütçe bile ayırmış durumda.
Haberimizin devamında detaylara ineceğiz, ancak öncelikle bu konuyla doğrudan bağlantısı olan bir konuya değinmemizde fayda var.
Geçen hafta Resmi Gazete’de, Türkiye’de yapılacak olan cep telefonu üretimleriyle alakalı bazı kararlar yayınlanmıştı. Türkiye’de telefon üretimine yönelik teşvik vermek amacıyla alınan karara göre, cep telefonu üretiminde kullanılacak olan parçaların 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithal edilebilmesi mümkün hale getirilmişti.
Resmi Gazete’nin ilgili bölümlerine eklenen maddenin tam hali şu şekilde: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”
OPPO, Türkiye sınırları içerisinde önümüzdeki yıl üretime başlıyor
İşte bu teşvik kapsamında, yatırım teşvik belgesini alarak Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlayacak olan ilk firmalardan birisi OPPO. İstanbul ve Kocaeli olmak üzere toplam iki bölgede kuracağı üretim tesisleri vasıtasıyla, üretimini Türkiye’de yapacak olan OPPO’nun, bu kapsamda 50 milyon dolar bütçe ayırdığı belirtiliyor. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Üretim yapma kararı almasının hemen ardından gerekli tüm yasal süreçleri de tamamlayan OPPO, Türkiye sınırları içerisinde üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere Dünya’nın dört bir yanındaki ülkelere de ulaştıracak.
Samsung, montaj ağırlıklı çalışacak
Bloomberg HT’nin haberine göre, Türkiye sınırları içerisinde telefon üretimine başlayacak olan bir diğer firma da Samsung. Güney Koreli teknoloji devinin, 2021 yılında başlayacağı üretim serüveninde ilk durağı İstanbul olacak. Fakat OPPO’nun aksine Samsung’un, üretimini montaj ağırlıklı yapacağı bildiriliyor. Bu bağlamda şirket, İstanbul’daki bir alt yüklenici aracılığıyla üretimini yapacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, konuyla alakalı olarak Bloomberg HT’nin Twitter’dan paylaştığı haberi kendi hesabından paylaştı.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
Akıllı TV
HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı
Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle donattığı yeni Vision S serisi akıllı televizyonlarını tanıttı. Bugün itibarıyla tanıtılan yeni televizyonlar, 8 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Televizyonların global satışının ne zaman gerçekleşeceğiyse bilinmiyor.
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16 Aralık’ta HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta versiyonunu kullanıma sunan Huawei, bugün de HarmonyOS destekli Huawei Vision S serisi yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Huawei’nin büyük ekranlı cihazlara özel olarak ürettiği Honghu yongasından gücünü alan seri 55, 65 ve 75 inç olmak üzere toplam üç farklı varyantıyla karşımıza çıkıyor. Ek olarak serinin 65 inç ve 75 inçlik modellerinin Pro versiyonları da bulunuyor.
Huawei Vision S serisi akıllı TV’ler
- Huawei Smart Screen S 55″ 60Hz
- Huawei Smart Screen S 55″
- Huawei Smart Screen S 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 65″
Huawei’nin yeni Vision S serisinin tüm üyeleri, modelden bağımsız olarak DCI-P3 renk gamıyla desteklenen panelle donatılmış durumdalar. Çözünürlük bakımındansa yine aynı şekilde tüm modellerinde 4K desteği olan Huawei Vision S serisi, 120 Hz yenileme hızıyla da tadından yenmeyecek. Yalnız bu noktada Huawei’nin ikililik yaparak 120 Hz yenileme hızını yalnızca 55 inçten yukarı olan modellere koyduğunu belirtelim. 55 inçlik modeldeyse yenileme hızının 60 Hz olduğu belirtiliyor.
Huawei Vision S serisi, kullanıcılarını ses noktasında da oldukça memnun edecek. Zira serinin tüm üyeleri, bünyelerinde Huawei’nin geliştirdiği 4x10W çıkış gücüne sahip bir surround ses sistemi barındırıyor. Dolby Audio ve DTS HD teknolojilerinin kombinasyonundan oluşan bu ses sistemi sayesinde kullanıcılar, sinema deneyimini Huawei’nin yeni akıllı TV’leri sayesinde evlerinde yaşayabilecekler.
Huawei’nin yeni TV’lerinde 13 MP’lik kamera bulunuyor
Huawei Vision S serisinin en önemli özelliğiyse, bünyesinde barındırdığı 13 MP’lik kamerası. TV’nin iç kısmına yerleştirilen kamera, televizyon kapalıyken dikkat çekmemesi için sürekli görünür halde değil. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları zaman kamerayı çalıştırıyorlar ve bu şekilde istedikleri kadar görüntülü görüşme gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak kameranın 1080P desteğine sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak eklemiş olalım.
Bu arada Huawei Smart Screen S serisi, Pro sürümünden bağımsız olarak 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı varyantıyla satışta olacak. Televizyonların global satışının olup olmayacağı henüz bilinmediği için doğal olarak Dolar/Euro/TL cinslerinden de fiyatlarını bilemiyoruz. Ama Çin fiyatlarından yola çıkarak kısa bir tahmin yaptığımızda 55 inçlik baz modelin 3.299 yuan (3.867,25 Türk Lirası), en pahalı olan 75 inçlik Pro modelin ise 7.999 yuan (9.376,59 Türk Lirası) fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz
OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.
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Karşınızda IMX766
OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.
Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.
Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.
Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.
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