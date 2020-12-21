OPPO ve Samsung, 2021’de Türkiye’de üretime başlıyor

Bloomberg HT’nin haberine göre, OPPO ve Samsung önümüzdeki yıl İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerle Türkiye sınırlarında üretim yapmaya başlayacak. Bloomberge’e göre, akıllı telefon sektörünün duayeni olan OPPO ve Samsung, Türkiye sınırları içerisinde başlayacakları üretim için 50 milyon dolar bütçe ayırmış durumdalar.

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Türkiye, üretim ağını güçlendirmeye ve bu kapsamda da dünyanın önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre, dünyanın lider teknoloji şirketlerinden OPPO ve Samsung 2021 yılında Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlayacak. Bloomberg HT’nin haberine göre iki şirket, yapacakları üretim kapsamında şimdiden 50 milyon dolarlık bütçe bile ayırmış durumda.

Haberimizin devamında detaylara ineceğiz, ancak öncelikle bu konuyla doğrudan bağlantısı olan bir konuya değinmemizde fayda var.

Geçen hafta Resmi Gazete’de, Türkiye’de yapılacak olan cep telefonu üretimleriyle alakalı bazı kararlar yayınlanmıştı. Türkiye’de telefon üretimine yönelik teşvik vermek amacıyla alınan karara göre, cep telefonu üretiminde kullanılacak olan parçaların 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithal edilebilmesi mümkün hale getirilmişti.

Resmi Gazete’nin ilgili bölümlerine eklenen maddenin tam hali şu şekilde: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

OPPO, Türkiye sınırları içerisinde önümüzdeki yıl üretime başlıyor

İşte bu teşvik kapsamında, yatırım teşvik belgesini alarak Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlayacak olan ilk firmalardan birisi OPPO. İstanbul ve Kocaeli olmak üzere toplam iki bölgede kuracağı üretim tesisleri vasıtasıyla, üretimini Türkiye’de yapacak olan OPPO’nun, bu kapsamda 50 milyon dolar bütçe ayırdığı belirtiliyor. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Üretim yapma kararı almasının hemen ardından gerekli tüm yasal süreçleri de tamamlayan OPPO, Türkiye sınırları içerisinde üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere Dünya’nın dört bir yanındaki ülkelere de ulaştıracak.

Samsung, montaj ağırlıklı çalışacak

Bloomberg HT’nin haberine göre, Türkiye sınırları içerisinde telefon üretimine başlayacak olan bir diğer firma da Samsung. Güney Koreli teknoloji devinin, 2021 yılında başlayacağı üretim serüveninde ilk durağı İstanbul olacak. Fakat OPPO’nun aksine Samsung’un, üretimini montaj ağırlıklı yapacağı bildiriliyor. Bu bağlamda şirket, İstanbul’daki bir alt yüklenici aracılığıyla üretimini yapacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, konuyla alakalı olarak Bloomberg HT’nin Twitter’dan paylaştığı haberi kendi hesabından paylaştı.