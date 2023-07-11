Samsung’un bu ayın sonundaki etkinliğinde Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modellerini tanıtması bekleniyor. Daha büyük bir klasör benzeri kapak ekranı ve güçlü bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip, selefine göre sağlam bir yükseltme olduğu söyleniyor. Koreli şirketin önceki menteşeyi, boşluğu en aza indiren damlacık tarzı yeni bir menteşe ile değiştireceği söylendi. Ancak Galaxy Z Flip 5’in son zamanlarda sızan modelleri, menteşe boşluğunun hala mevcut olacağını gösteriyor.

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Slashleaks’te yakın zamanda yayınlanan bir gönderi, Galaxy Z Flip 5’in sahte bir birimini gösteren resimler ve kısa bir video içeriyor. Tasarımın geri kalanı, parmak izi sensöründen menteşeye kadar geçen yılın modeline benziyor.

Son sızıntı, katlanmış Galaxy Z Flip 5’teki boşluğun hala görünür durumda olduğunu gösteriyor. Samsung’un ekranın katlanması için daha fazla alan sağlayarak boşluğu azaltacak yeni bir damlacık tarzı menteşe tasarımı benimseyeceği söylendi. Bununla birlikte, yeni menteşe tasarımına rağmen modeller, boşluğun hala fark edilebilir olduğunu gösteriyor. Bu, daha kusursuz bir katlama deneyimi umut eden bazı hayranlar için hayal kırıklığı yaratıyor.

Bu birimlerin nihai modellerden farklı olabileceğini belirtmekte fayda var, bu nedenle satın aldığınız birimlerde bu gözle görülür farkı göremeyebilirsiniz. Bir hatırlatma olarak, Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, yeni nesil Galaxy Watch 6 ve Galaxy Tab S9 ile birlikte 26 Temmuz’da tanıtılacak.