Tablet piyasası oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda Apple ve Samsung gibi büyük oyuncular bulunuyor. Çinli markalar ise yeni tabletlerini piyasaya sürerek bu pazardan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy Tab S9 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy Tab S9 serisinin fiyatları sızdırıldı. Tabletin Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy Tab S9 8 GB RAM 128 GB dahili depolama: 929 Euro

Samsung Galaxy Tab S9 12 GB RAM 256 GB dahili depolama: 1049 Euro

Samsung Galaxy Tab S9+ 12 GB RAM 256 GB dahili depolama: 1149 Euro

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12 GB RAM 256 GB dahili depolama: 1369 Euro

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Tab S9+ kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunacak. Bu yonga setine kaç GB RAM ve kaç GB dahili depolamanın eşlik edeceği bilinmiyor. Galaxy Tab S9+ 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan güç alacak. Bu bataryanın kaç mAh olacağı da şimdilik gizemini koruyor.

Ekran tarafında ise Galaxy Tab S9+ 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın büyüklüğü veya çözünürlüğü de şimdilik bilinmiyor. Ekran paneli tarafında ise OLED bir ekran paneli bulunacak.

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Galaxy Tab S9 serisinin lansmanının 26 veya 27 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.