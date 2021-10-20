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Galaxy Z Flip 3’ü Kendiniz Tasarlayın!
Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Flip 3’ü piyasaya sürdü, ancak renklerin hiçbiri tam olarak istediğiniz gibi değilse, şirket yeni Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile kendi tasarımınızı yapmanıza izin verecek. Yeni, kişiselleştirilebilir telefon, Çarşamba günü şirketin Unpacked Part 2 etkinliğinde duyuruldu.
Bespoke Edition’ı istediğiniz herhangi bir renkle özelleştiremezsiniz, ancak Samsung birçok seçenek sunuyor. Siyah veya gümüş bir telefon çerçevesi ve mavi, sarı, pembe, beyaz veya siyah ön ve arka renkleri (telefon açıksa üst ve alt) seçebileceksiniz.
Renk kombinasyonunuzdan sıkıldıysanız, Bespoke Upgrade Care hizmeti ile telefonun arka cam panelindeki renkleri ücretli olarak değiştirerek çizgide ufak bir değişiklik yapabileceksiniz. Samsung, panel maliyetlerinin değişiklik gösterdiğini ancak 79 dolardan başladığını ve hizmetin Kasım ayından itibaren sunulacağını söylüyor. Ve ne olursa olsun, kapak ekranı nedeniyle telefonda biraz siyah olması gerekecek, bu nedenle renk kombinasyonunuzu tasarlarken bunu aklınızda tutmak isteyebilirsiniz.
Customize your #GalaxyZFlip3BespokeEdition and get your Galaxy, your way.
Unfold your world. #SamsungUnpacked
Learn more: https://t.co/bBF1EgIPKJ pic.twitter.com/DD2PkoULqP
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 20, 2021
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Samsung’un bu düzeyde özelleştirilebilirliği gelecekteki telefonlara getirip getiremeyeceğini sorduk ve şirketten yapılan bir açıklamaya göre bunun masada olabileceği anlaşılıyor:
Geçen yıl boyunca Samsung, kendini açıklığa adadı. Kullanıcılarımızın hayatlarındaki sınırları ortadan kaldırmasına yardımcı olan teknolojiler yaratmaya kendini adamış. Teknolojinin her müşterinin bireyselliğini yansıtması gerektiğine ve Mobil cihazların, kullanıcıların en çok zaman geçirdiği günlük teknolojiler olduğuna inanıyoruz. Müşterilerin onları içeride ve dışarıda kendilerini ifade etme araçları olarak kullanmalarını istedik. Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition ile başlayan Samsung, bu girişimi ileriye dönük diğer cihazlara da genişletiyor.
Eğer bir Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile ilgileniyorsanız, Çarşamba gününden itibaren Samsung’un web sitesinde bir tane hazırlayabileceksiniz. Özelleştirilebilirlik için bir prim ödemeniz gerekecek, çünkü Bespoke Edition’ın fiyatı 1099$, bu da temel model telefondan 100$ daha fazla. Ve sadece Galaxy Z Flip 3’ü kişiselleştirmekle kalmayacaksınız; Samsung ayrıca, Galaxy Watch 4’ü beğeninize göre özelleştirebilmeniz için Galaxy Watch 4 Bespoke Studio’yu piyasaya sürüyor. Artık hem bileğinizdeki saati hem de cebinizdeki telefonu kişiselleştirme konusunda daha fazla imkana sahipsiniz.
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Kaynak: The Verge
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Galaxy Z Flip 3’ü Kendiniz Tasarlayın!
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