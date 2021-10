Galaxy Z Flip 3’ü Kendiniz Tasarlayın!

Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Flip 3’ü piyasaya sürdü, ancak renklerin hiçbiri tam olarak istediğiniz gibi değilse, şirket yeni Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile kendi tasarımınızı yapmanıza izin verecek. Yeni, kişiselleştirilebilir telefon, Çarşamba günü şirketin Unpacked Part 2 etkinliğinde duyuruldu.

Bespoke Edition’ı istediğiniz herhangi bir renkle özelleştiremezsiniz, ancak Samsung birçok seçenek sunuyor. Siyah veya gümüş bir telefon çerçevesi ve mavi, sarı, pembe, beyaz veya siyah ön ve arka renkleri (telefon açıksa üst ve alt) seçebileceksiniz.

Renk kombinasyonunuzdan sıkıldıysanız, Bespoke Upgrade Care hizmeti ile telefonun arka cam panelindeki renkleri ücretli olarak değiştirerek çizgide ufak bir değişiklik yapabileceksiniz. Samsung, panel maliyetlerinin değişiklik gösterdiğini ancak 79 dolardan başladığını ve hizmetin Kasım ayından itibaren sunulacağını söylüyor. Ve ne olursa olsun, kapak ekranı nedeniyle telefonda biraz siyah olması gerekecek, bu nedenle renk kombinasyonunuzu tasarlarken bunu aklınızda tutmak isteyebilirsiniz.

