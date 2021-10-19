Apple’dan Yepyeni Bir Teknoloji: Parlatma Bezi

Apple teknolojide çığır açmaya devam ediyor. Şirketin yeni ürünü parlatma bezi hem kendisiyle hem de fiyatıyla oldukça tartışılıyor. Parlatma bezini yüzlerce dolar ödeyerek aldığınız cihazınızdan ayrı olarak satın almak durumundasınız. Hem de 200 TL’ye.

Eğer ki Apple ürünlerinizi nasıl güvenle temizleyeceğiniz konusunda endişe yaşıyor iseniz, artık 199 TL’ye bizzat Apple’dan bir parça bez satın alabilirsiniz. Üstelik bezin üstünde ihtişamlı Apple logosu da bulunuyor. Apple bu ürününü dün gerçekleştirilen etkinlikten sonra satışa sundu. Etkinlikte yeni MacBook Pro’lar, M1 Pro ve Max çipleri, HomePod mini ve üçüncü nesil AirPods’lar duyuruldu. Ancak dün sosyal medyada en çok konuşulan ürün tabi ki de parlatma bezi oldu.

Apple logolu bezin hangi malzemeden yapıldığı tam olarak belirtilmiyor. Ancak aşındırıcı olmayan bir malzeme olduğu söyleniyor. Ve cihazınızın yanında gelmiyor. Üstünde Apple logosu bulunmasının yanında da bundan çok daha ucuza alabileceğiniz bilindik mikro fiber bezlerden farkının ne olduğu henüz bilinmiyor.

Apple normalde kendi ürünlerinin temizliğinde yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanılmasını ve aşındırıcı bezlerden, havlulardan ve kağıt havlu gibi benzer ürünlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Cihazınızın temizliğinde ne tarz bir bez kullanmanız gerektiğine karar veremiyorsanız bu yeni 200 liralık parlatma bezi tüm endişelerinizi alıp götürüyor. Bezin ürün sayfasında Apple nano-texture cam dahil tüm Apple camlarını güvenle temizleyeceğini belirtmiş. Bunun yanında da tabi ki bir uyumluluk listesi mevcut. Satın almadan önce cihazınızı bu bezle silebilir misiniz mutlaka kontrol edin.

Apple’dan gelen bu parlatma bezi, geçmişte de Apple tarafından sunulan nano-texture Pro Display XDR ekranlarını parlatma bezini hatırlattı. Bu arada o parlatma bezi Pro Display XDR ekranlarla birlikte bedava olarak veriliyordu. Demek ki Apple’dan ürününüzle birlikte bedava bir bez parçasını alabilmek için önce 50,000 lira ödemeniz gerekiyor.

Teknolojide yeni bir çağ…