Samsung Galaxy S21 FE 11 Ocak’ta Tanıtılabilir!

Samsung, 20 Ekim Çarşamba günü “Galaxy Unpacked Part 2” adlı özel bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte Samsung Galaxy S21 FE modelinin duyurulması beklenirken, gelen son haberler bu ihtimali ortadan kaldırıyor.

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Samsung Galaxy S21 FE Bekleyenlere Kötü Haber!

Tüm dünyada etkisini gösteren çip krizi, Samsung Galaxy S21 FE modelinin geleceğini tehlikeye atmıştı. Cihazın iptal edildiğiyle ilgili söylentiler ortaya atılırken, bu iddiaların asılsız olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıkmıştı. Şimdi de merakla beklenen telefonun tanıtım tarihi konusunda bazı çelişkiler söz konusu. Yarınki etkinlikte herhangi bir akıllı telefon duyurulmayacağı, bunun yerine mevcut ürünlerle ilgili bazı güncellemelerin olacağı belirtiliyor. Galaxy S21 FE, bu durumda ilerleyen bir dönemde görücüye çıkacak.

Samsung’a yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Galaxy S21 FE’nin üretim süreci Aralık ayında başlayacak. Üretimin başlamasının ardından cihazın tanıtımı ise 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Samsung Galaxy S20 FE’nin 2 Ekim 2020’de duyurulduğu düşünüldüğünde serinin yeni modeli yaklaşık 3 ay gecikecek. Bu gecikmenin kaynağı olarak ise çip krizinden dolayı donanım stokunun yeterli miktarda olmaması gösteriliyor.

Galaxy Unpacked Part 2 etkinliğinde tam olarak nelerin tanıtılacağı hala gizemini koruyor. Bazı kaynaklara göre bu etkinlik sanılanın aksine bir yeni ürün tanıtımı olmayacak. Koreli üretici, bunun yerine Z Fold 3 ve Z Flip 3 için yeni renk seçenekleri sunabilir. Öte yandan, bazı yeni ekosistem ürünlerinin duyurulması da ihtimaller dahilinde. Son olarak etkinliğin yarın saat 17:00’de (TSİ) başlayacağını belirtelim.

Samsung Galaxy S21 FE’nin Muhtemel Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S21 FE’nin tasarım ve teknik detayları, bundan bir süre önce paylaşılan detaylı sızıntıda ortaya çıkmıştı. 6.41 inç boyutunda Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan telefonda 120Hz tazeleme hızı bulunacak. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 888 göze çarparken, cihazın Exynos işlemcili bir versiyonu üretilmeyecek. 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri ise performans tarafına katkı sağlayacak.

Kamera tarafında ise Galaxy S21 serisinin diğer cihazlarında gördüğümüz üçlü arka kamera paketi göze çarpıyor. 12 MP çözünürlüklü ana kameraya 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP 3x telefoto sensör eşlik edecek. Ayrıca OIS desteği de kamera paketinde dikkat çekiyor. 25W kablolu/15W kablosuz hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 FE, fiyatlandırma tarafında ise yine bir bilinmezliğe sahip. Fakat telefonun Galaxy S21 serisine kıyasla büyük bir fiyat avantajı sunmayacağı tahmin ediliyor. Son olarak Galaxy S21 FE’nin ardından Galaxy S22 serisinin de Şubat 2022’de tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.