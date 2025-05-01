2025’in ilk çeyreğine ait verilere göre en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı. Tüketicilerin satın alma eğilimleri, markalar arası sıralamayı doğrudan etkilerken, en çok satılan akıllı telefon markaları listesindeki sıralama büyük oranda korundu. Peki en çok satan akıllı telefon markası hangisi?

İşte en çok satılan akıllı telefon markaları sıralaması!

2025 yılında en çok satan akıllı telefon markası hangidi? Samsung, 60.5 milyon adet cihaz sevkiyatıyla liderliğini sürdürse de, Apple bu çeyrekte 55 milyon cihaz göndererek liderin ensesinde. İki marka arasında sadece yüzde 1’lik fark bulunuyor.

Üçüncü sırada yer alan Xiaomi ise 41.8 milyon adet ile istikrarını korusa da, önceki dönemlere kıyasla büyüme temposunu yavaşlatmış durumda. Vivo yüzde 7’lik büyüme ile dikkat çekerken, OPPO (OnePlus dahil) düşüşe geçti ve 22.7 milyonluk gönderimle dördüncü sıraya yerleşti.

Marka 2025 1. Çeyrek

(sevkiyat – milyon) 2025 1. Çeyrek

Pazar Payı 2024 1. Çeyrek

(sevkiyat – milyon) 2024 1. Çeyrek

Pazar Payı Yıllık Değişim Samsung 60.5 %20 60.0 %20 %1 Apple 55.0 %19 48.7 %16 %13 Xiaomi 41.8 %14 40.7 %14 %3 vivo 22.9 %8 21.4 %7 %7 Oppo 22.7 %8 25.0 %8 %-9 Diğerleri 94.0 %32 100.5 %34 %-6 Toplam 296.9 %100 296.2 %100 %0

Canalys raporuna göre, stokların azalması ve yeni telefon modellerinin tanıtılmasıyla birlikte ikinci çeyrekten itibaren pazarın canlanması bekleniyor. Kullanıcılar fiyat/performans dengesine sahip modellere yönelirken, en çok satılan akıllı telefon markaları listesindeki sıralamanın da bu eğilime göre şekillenmesi olası görünüyor.

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