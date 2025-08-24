Galaxy Watch 8 serisi geçtiğimiz ay tanıtıldı ve Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılandı. Ancak yeni cihazları satın alan kullanıcıların aklında tek bir soru var: Galaxy Watch 8 ne kadar hızlı yazılım desteği alacak? Samsung, bu ay sürpriz bir hamle yaparak ikinci yazılım güncellemesini yayınladı.

Galaxy Watch 8 güvenlik güncellemesi yayınlandı!

Galaxy Watch 8 için gelen yeni yazılım, Ağustos 2025 güvenlik yamasını içeriyor. Bu güncelleme ile birlikte birçok güvenlik açığı kapatıldı ve saatlerin kullanıcı verilerini koruma konusunda daha güvenli hale gelmesi sağlandı.

İlk yazılım güncellemesinde kayda değer bir yenilik bulunmuyordu, ancak bu sefer Galaxy Watch 8 sahipleri cihazlarının hem daha kararlı hem de daha güvenli bir şekilde çalıştığını hissedecek. Galaxy Watch Ultra kullanıcıları da aynı paketi alıyor ve bu da Samsung’un üst segment saatlerine verdiği desteğin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Güncelleme Galaxy Watch 8 serisinde L320XXS1AYH7, Galaxy Watch Ultra modelinde ise L705NKOS1BYH6 sürüm numaralarıyla yayınlandı. Şimdilik ilk olarak Güney Kore’de dağıtıma çıkmış olsa da, Türkiye dahil diğer pazarlara da kademeli olarak ulaşması bekleniyor.

Kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki Galaxy Wearable uygulaması üzerinden “Saat ayarları » Saat yazılımı güncellemesi » İndir ve yükle” adımlarını izleyerek cihazlarını güncelleyebilecek.

Watch 8 sadece donanımıyla değil, yazılım tarafında aldığı hızlı güncellemelerle de öne çıkıyor. Samsung’un bu yaklaşımı, kullanıcıların uzun vadede daha güvenli ve stabil bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Özellikle Türkiye’de bankacılık, e-devlet ya da sağlık uygulamaları gibi hassas işlemleri saat üzerinden kullananlar için bu güvenlik yamaları oldukça kritik. Galaxy Watch Ultra ise dayanıklılığıyla dikkat çekerken aynı zamanda güvenlik tarafında da geri planda kalmıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Watch 8 güncellemesinin Türkiye'deki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?