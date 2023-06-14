Samsung, Kore’deki Galaxy Unpacked etkinliğinin Temmuz ayı sonunda gerçekleşeceğini doğruladı. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 katlanabilir telefonların yanı sıra Galaxy Watch 6 serisinin tanıtılması bekleniyor. Samsung Exynos W930 SoC, bu yeni akıllı saat serisine güç sağlayacak olan Exynos W920 SoC’nin halefi olacak.

Exynos W930 SoC, W920 ile aynı model numarasına (Exynos 5515) sahip. Bu yeni sürüm, önceki raporlara göre %10 daha hızlı olduğu belirtilen hız aşırtmalı bir versiyon olabilir.

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W920, 5 nanometre (nm) aşırı ultraviyole (EUV) işlem düğümü kullanır ve LTE modeme sahiptir. İşlem performansını artırmak için 2 x Arm Cortex-A55 çekirdeği, Arm Mali-G68 GPU ve düşük güçlü ekran işlemcisi Cortex-M55 kullanır.

Pixel Watch 2 hakkındaki söylentilere göre ise yakın zamanda çıkacak olan saat, 4 x Arm Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon W5+ Gen 1 4nm SoC ve Cortex-M55 çekirdeğini kullanacak. Ayrıca 1GHz Adreno 702 GPU ve ultra düşük güçlü Bluetooth 5.3 mimarisine sahip olacak.

Samsung, Galaxy Watch 6 serisinin Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch işletim sistemini kullanacağını ve çeşitli Sağlık ve Güvenlik özelliklerine sahip olacağını daha önce doğruladı.