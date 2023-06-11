Üstün teknik özellikleri, özellikleri ve etkileyici kamera yetenekleriyle bilinen Samsung Galaxy S21 serisi, 2021’de piyasaya sürülmesinden bu yana bazı zorluklarla karşılaştı. Kullanıcılar, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin kamera özellikleri, görüntü kalitesi ve donanım sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. İşte detaylar.

Kısa süre önce, Galaxy S21 Ultra için iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlamayı amaçlayan Mayıs 2023 güncellemesi kullanıma sunuldu. Ancak, bir kullanıcı bu güncellemeyi yükledikten sonra bir ekran sorunu yaşadığını bildirdi.

İçindekiler Kullanıcılar Pembe Çizgi Ekran Sorunu İçin Çözüm Talep Ediyor

Kullanıcılar Pembe Çizgi Ekran Sorunu İçin Çözüm Talep Ediyor

Kullanıcı, ekrandaki pembe çizgi sorunuyla ilgili yardım almak için servis merkezine başvurdu. Sorunu çözmek için kullanıcıya ekranı değiştirmesi tavsiye edildi, ancak değiştirme maliyeti 376 dolar gibi önemli bir miktar olarak belirtildi. Ayrıca, şikayet gönderisinin yorumlar bölümündeki birkaç kullanıcı, kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’inin benzer ekran sorunları yaşadığını belirtti. Bu durum, bu cihazlarla ilgili olası bir yazılım veya donanım sorununa işaret ediyor.

Bu tür şikayetler ilk kez ortaya çıkmıyor. Daha önce de Galaxy S21 Ultra kullanıcıları, bir yazılım güncellemesinin ardından yeşil dikey çizgilerin ortaya çıktığını bildirmişti. Yinelenen bu sorunlar, yazılım güncellemeleri ile ekranda pembe veya yeşil çizgilerin oluşması arasında bir ilişki olduğunu kuvvetle düşündürüyor.

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Benzer sorunlarla geçmişte S20 serisi kullanıcıları da karşılaşmıştı. Çok sayıda şikayetin ardından Samsung, etkilenen kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi teklif etmişti. Şirketin Galaxy S21 Ultra ile ilgili şikayetleri ele almaya bir kez daha öncelik vermesi ve bu ekran sorunları için ücretsiz bir ekran değişimi veya uygun bir çözüm sağlaması mümkündür.

Genel olarak, Mayıs 2023 güncellemesinden sonra Galaxy S21 Ultra’da bildirilen ekran sorunları, Samsung’un tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bu sorunları araştırması ve çözmesi gerektiğini vurgulamaktadır.