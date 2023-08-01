Samsung Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic, geçtiğimiz hafta Güney Kore’de düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Yenilenen akıllı saatler, önceki modellere göre çeşitli yükseltmelerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu yeniliklerden biri de tek hareketle çıkarılabilen kayışlardı. Bu kayışlar, önceki Galaxy Watch modellerinde de kullanılabilecek!

Samsung Galaxy Watch 6 Serisinin Tek Hareketle Çıkan Kayışları Çok Konuşulur!

Galaxy Watch 6 serisi, kullanıcıların kolayca kordonu akıllı saate takıp çıkarmasını sağlayan tek tıklamalı kordon mekanizması ile dikkat çekiyor. Bu özellik, akıllı saat kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Ancak, en ilgi çekici özelliklerden biri ise bu yeni kayışların diğer eski Galaxy saat modelleriyle de uyumlu olması.

Ortaya çıkan bilgiler göre, Galaxy Watch 6 serisinin tek tıklamalı kayışları, Galaxy Watch 5 veya Galaxy Watch 4 serisi de dahil olmak üzere eski Galaxy saatleriyle uyumlu çalışıyor. Yani kullanıcılar, eski saatlerinde de rahatlıkla bu yeni kayışları kullanabilecekler.

Bu uyumluluğun mümkün olmasının nedeni, yeni kayışları akıllı saate takmak için kullanılan pimlerin eski kayışlarla aynı olması. Dolayısıyla, eski Galaxy akıllı saat sahipleri, kolayca tek tıklamayla bu yeni kayışları takıp çıkarabilecekler.

Özellikle yeni saat kayışlarına eklenen itme düğmesi sayesinde işlem oldukça pratik hale getirilmiş durumda. Bu, eski saat kayışlarında bulunan küçük kolları kaydırma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Samsung ayrıca, Galaxy Watch 6 serisi için kumaş saat kayışları da tanıttı. Bu kayışlar da tek tıklamalı işlevselliğe sahip ve Galaxy Watch 5 veya Galaxy Watch 4 ve daha eski Galaxy Watch serileriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Bizler de Samsung’un bu geriye dönük uyumluluk olayını beğendik. Bazı firmalar, yeni özellikleri sadece yeni modellerde sunarak kullanıcıları halihazırda kullandıkları cihazları yenilemek zorunda bırakırken, Samsung cephesi yeni kayış sistemini eski Galaxy Watch’larda da sunmuş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un bu hamlesi yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!