Valorant Mobile resmen duyuruldu. Oyun dünyasının devlerinden Riot Games, milyonlarca oyuncuya hitap eden bu oyunun artık cep telefonlarına taşındığını resmi olarak açıkladı. Peki Valorant Mobile ne zaman çıkacak?

2020 yılında PC platformunda hayatımıza giren Valorant, taktiksel oynanışı, karakter bazlı yetenekleri ve e-spor sahnesindeki yükselişiyle adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise sıra, mobil oyun pazarını sarsmaya geldi.

Riot Games’in Valorant Mobile için yaptığı duyuruya göre, proje Çin merkezli bir lansmanla başlayacak. Oyunun resmi X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

It’s really happening. VALORANT Mobile has been announced with our partner LIGHTSPEED STUDIOS, and we’re bringing it to China.

We’re excited to bring VALORANT Mobile to as many players as possible, but we’re starting in China and taking it from there. We will of course update…

— VALORANT (@VALORANT) April 21, 2025