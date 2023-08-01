Samsung, bu yılın amiral gemilerinden sonra, şimdi odak noktasını Samsung Galaxy S24 serisine çeviriyor. Şirket, yeni telefonlarını piyasaya sürmek üzere perde arkasında çalışıyor. Yakın zamanda, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra’nın listeleri de sızdırıldı. Bu listeler, gelecek iki amiral gemisi hakkında ön bilgi sağlıyor.

Samsung Galaxy S24+, popüler Geekbench benchmark sitesinde SM-S926 model numarasıyla sızdırıldı. Telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından destekleniyor ve 1 + 3 + 2 + 2 çekirdek düzenlemesini takip ediyor. Bu, 3.3 GHz’de çalışan bir ana çekirdek, 3.15 GHz’de çalışan üç çekirdek, 2.96 GHz’de iki çekirdek ve 2.27 GHz’de iki çekirdek içerir. Listeleme, yeni Adreno 750 GPU’nun varlığını da teyit ediyor. Cihaz, tek çekirdekli testte 2.233 puan, çok çekirdekli testte ise etkileyici 6.661 puan aldı. Ayrıca, 8 GB RAM ile donatıldığı belirtiliyor.

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Geekbench skorları, Galaxy S23+ ile karşılaştırıldığında, Galaxy S24+ performansında önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Yani, Galaxy S24+, hem yeni kullanıcılara hem de mevcut kullanıcılara hitap eden önemli performans artışları sunabilir.

TUV sertifikası da, Samsung Galaxy S24+ ile üst düzey kardeşi Samsung Galaxy S24 Ultra’nın onaylandığını doğruluyor. Listeleme sayesinde her iki cihazın da pil kapasiteleri onaylanmış oldu.

Samsung Galaxy S24+, 4.755 mAh nominal kapasite ile TUV’de listelenmiş, EB-BS926ABY tanımlayıcılı pil ile donatılmıştır. Öte yandan, Samsung Galaxy S23 Ultra, 4.855 mAh pil ile donatılmıştır, model numarası EB-BS926ABY’dir. Bu piller, Samsung’un yeni 65W hızlı şarj standardını destekleyen ilk piller olabilir.

Samsung Galaxy S24+ ve S24 Ultra, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranlarla gelecek. Ultra modeli, Samsung’un 200 MP kamerasının yeni bir versiyonunu tanıtması ve entegre yuvalı S Pen kalemini tekrar sunması bekleniyor.