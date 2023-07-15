Samsung, akıllı saat pazarında iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşmakta olan Galaxy Watch 6 Classic’in resmi çıkışından birkaç hafta önce, akıllı saat meraklıları için büyük heyecan yaratan bir olay gerçekleşti. Güney Koreli profesyonel futbolcu Son Heung-min’in bileğinde takılı halde görülen Galaxy Watch 6 Classic, akıllı saat dünyasının nabzını hızlandırdı. Futbolcunun havalimanında çekilen görüntüleri akıllı saatin tasarımı ve bazı özellikleri hakkında önemli ipuçları sunuyor!

Galaxy Watch 6 Classic Galaxy Unpacked Öncesi Canlı Canlı Görüntülendi!

Tottenham Hotspur forveti Son Heung-min, Incheon Uluslararası Havalimanı’nda görüldüğünde, üzerindeki Galaxy Watch 6 Classic dikkatleri çekti. Fotoğraflara göre, akıllı saatin 44 mm’lik modeli gibi görünen bu cihaz, Samsung’un mevcut premium akıllı saat serilerinden daha büyük bir ekran sunuyor gibi görünüyor. 40 mm’lik modelin 1,31 inç, 44 mm’lik modelin ise 1,47 inç ekran boyutuna sahip olacağı önceden duyurulan bilgiler arasında yer alıyordu.

Fotoğraflar aynı zamanda Galaxy Watch 6 Classic’in fiziksel döner çerçeveye de sahip olduğunu gösteriyor. Bu özellik, kullanıcılara menüler arasında gezinirken ekrana dokunmadan kolayca hareket etme imkanı sunacak. Galaxy Watch hayranları, bu özelliğin Galaxy Watch 6 Classic’de yer almasıyla beraber uzun zamandır bekledikleri bir özelliği geri kazanmanın heyecanını yaşayacak.

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 Classic’i tanıtması bekleniyor. Bu yeni akıllı saat serisi, büyük ekranları, şık tasarımı ve döner çerçevesi ile akıllı saat tutkunları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Resmi çıkışından önce gerçek dünyada keşfedilmesi, akıllı saat severlerin sabırsızlıkla beklediği özelliklerin bu modelde gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

Samsung’un Galaxy Watch 6 Classic’i piyasaya sürmeye hazırlanırken akıllı saat sektöründe rekabetin ne kadar yoğun olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Bu pazarda Apple, Huawei ve diğer birçok markanın güçlü akıllı saat modelleri bulunuyor.

Ancak Galaxy Watch 6 Classic’in özellikleri ve tasarımıyla dikkat çektiği açık. Özellikle döner çerçevenin geri dönmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerine olan talebi artırabilecek bir şey. Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde yapacağı tanıtım büyük bir merakla bekleniyor ve akıllı saat severlerin gözü bu etkinlikte olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Watch’ların geleceği parlak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!