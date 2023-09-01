Bu yılın başlarında Samsung W24 ve W24 Flip 3C sertifikasyon web sitesinde ortaya çıkmıştı. Bu akıllı telefonların Ekim ayında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyordu. Ancak Samsung, bu yıl Samsung W serisi lansman konferansını 15 Eylül’de düzenleyeceğini doğruladı. İşte bu duyuruya dair detaylar.

Weibo’da yakın zamanda yayınlanan bir gönderiye göre Samsung Galaxy, Samsung W serisinin 15 Eylül’de resmi olarak duyurulacağını doğruladı. Bu yeni serinin, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy’nin yeniden markalanmış versiyonları olan W24 ve W24 Flip’i içereceği söyleniyor.

Bu, Z Fold 5 ve Z Flip 5’in W serisi ile benzer teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, bu serinin premium tasarımıyla da dikkat çekeceği belirtiliyor. Özellikle, şirketin China Telecom ile yaptığı işbirliğiyle elde edilen karın hayır işlerinde kullanılacağına dikkat çekiliyor.

Galaxy Z Fold 5, 7,6 inç büyüklüğünde ve 1812 x 2176 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olacak. Bu cihaz, 12 GB RAM’e sahip olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca, bu akıllı telefonun 256GB, 512GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacağı belirtiliyor. 4400mAh batarya ile güçlendirilen cihaz, Android 13 işletim sistemiyle çalışacak.

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Kamera özellikleri açısından, Fold 5’in arkasında 50MP geniş açılı, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 4MP geniş açılı bir kamera ve 10MP kapak kamerası yer alacak. Bu özellikler, fotoğraf ve video çekimi için geniş bir yelpaze sunacak gibi görünüyor.