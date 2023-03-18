Android tablet pazarının tartışmasız hakimi olan Samsung, Galaxy Tab S9 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S8 serisiyle iyi bir çıkış yapan firma, Galaxy Tab S9 serisinin tepe modeli olan Galaxy Tab S9 Ultra ile bir ilke imza atabilir!

Snapdragon 8+ Gen 2 ile Geleceği İddia Edildi!

Samsung’un tablet ailesinin en tepesinde yer alan Ultra modeller, bir tabletten isteyebileceğiniz her şeyi sonuna kadar verebiliyor. Galaxy Tab S8 serisi ile başlayan Ultra modelin satışı Samsung’u memnun etmiş olacak ki Galaxy Tab S9 serisinde de bir Ultra model bulunacak.

Bu modelde kullanılacak işlemci seçimi ise serinin kalanından farklı olabilir. Öyle ki, cihazda Qualcomm’un henüz tanıtmadığı Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setinin kullanılacağı iddia edildi. Oldukça isabetli sızıntı kaynaklarına dayandırılan bilgilere bakılırsa, Galaxy Tab S9 Ultra Apple’ın M serisi işlemcili iPad’lerine rakip olacak.

Tab S9 Ultra bu yonga setini ASUS ROG Phone 7’den bile önce kullanarak Snapdragon 8+ Gen 2 ile donatılan ilk akıllı cihaz olma unvanını taşıyabilir. Bu gerçekten Samsung’un en güçlü tableti için önemli bir satış noktası olabilir.

Snapdragon 8+ Gen 2’nin standart 8 Gen 2’nin hız aşırtılmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Aslında neredeyse aynı işlemci Galaxy S23 serisinde de “Snapdragon for Galaxy” adıyla kullanılmıştı. Qualcomm’un bu işlemcide hız aşırtma dışında nasıl bir iyileştirme sunacağı ise merak konusu.

Görünen o ki, Tab S9 serisinin tepe üyesi Android tablet pazarında yeni bir sayfa açacak. En güçlü akıllı telefonlardan bile güçlü olması beklenen cihazın tasarım konusunda Galaxy Tab S8 Ultra’ya büyük oranda benzeyeceği düşünülüyor.

Ayrıca cihazın batarya kapasitesinin de ortaya çıktığını söyleyelim. Buna göre Samsung’un amiral gemisi tabletinde tam 10.800 mAh boyutunda bir batarya bulunacak. Bu değer Samsung’un en büyük bataryaya sahip amiral gemisi akıllı telefonu olan Galaxy S23 Ultra’nın 5.000 mAh boyutlu bataryasının iki katından bile daha fazla.

Bu sayede Tab S9 Ultra yüksek performans ile uzun pil ömrünü birleştirecek. Bununla beraber serinin tamamında suya ve toza dayanıklılık sertifikası olan IP67 sertifikasına sahip olacağını da söyleyelim. Tabletler için alışılmadık olan bu özellikle beraber Tab S9 serisi tam anlamıyla tavizsiz bir amiral gemisi tablet serisinde dönüşecekmiş gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon 8+ Gen 2 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!