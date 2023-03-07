Daha önce yeni Samsung Galaxy Tab S9 tabletlerin suya dayanıklılık için IP67 derecesi ile geleceğini duymuştuk ve şimdi tabletler hakkında biraz daha ayrıntıya sahibiz.

Yakın tarihli bir rapora göre, Samsung Galaxy Tab S9 tabletin üç farklı versiyonu olacak, bunlar Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra’yı içerecek.

Bu yeni Android tabletlerin model numaraları açıklandı, sadece WiFi versiyonları ve ayrıca her tabletin WiFi ve 5G versiyonları olacak. Görünüşe göre her cihazın biri ABD ve diğeri uluslararası pazarlar için olmak üzere iki 5G versiyonu olacak.

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Üç tabletin Galaxy Tab S8 serisine göre çok çeşitli yükseltmelerle gelmesi bekleniyor, ancak henüz her bir tabletin tam özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntıya daha belli değil.

Galaxy Tab S8’in 2560 x 1600 piksel WQXGA çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekrana sahip olduğunu hatırlatalım. Sekiz çekirdekli bir işlemci ile donatılmış ve size 8GB veya 12GB RAM’in yanı sıra 128GB veya 256GB dahili depolama alanı arasında seçim yapma seçeneği sunuyor.

Tablet ayrıca 45W şarjı destekleyen 8000 mAh pil barındırıyor. Kameralara gelince, 12 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel arka kamera ve 6 megapiksel arka kameraya sahip olacak.

Üç yeni Samsung Galaxy Tab S9 tabletin tam teknik özellikleri hakkında bazı ayrıntılar alır almaz size bildireceğiz.