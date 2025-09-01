Galaxy Tab S11 meraklıları için heyecan verici haberler gelmeye başladı. Peki, bu yeni tablet Türkiye pazarına geldiğinde fiyatı ne olacak? Tab S11 fiyatı beklenilen seviyelerde mi olacak? AMOLED ekran, yüksek kapasiteli batarya ve Dimensity 9400 işlemci ile donatılan Galaxy Tab S11, kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek?

Galaxy Tab S11 fiyatı ortaya çıktı!

Galaxy Tab S11 Avrupa’da Polonya merkezli e-ticaret sitelerinde listelenmeye başladı. 11 inçlik 2560×1600 piksel AMOLED ekran, Dimensity 9400 işlemci, 8400mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Tab S11 fiyatı 256GB Wi-Fi baz modelinde 960 Euro olarak belirtiliyor. 5G destekli 128GB versiyonu ise 1030 Euro seviyesinden başlıyor.,

Öte yandan Galaxy Tab S11 Ultra daha büyük bir ekrana ve bataryaya sahip. 14.6 inçlik 2960×1848 piksel AMOLED ekran, 11600mAh batarya ve yüksek depolama seçenekleri ile gelirken 512GB Wi-Fi baz modeli 1475 Eurodan başlıyor. 5G destekli 256GB modeli de aynı başlangıç fiyatına sahip.

Avrupa fiyatları, Türkiye pazarında Tab S11 fiyatı beklentilerini şekillendirmede kritik rol oynuyor. Özellikle 5G destekli versiyonlar ve Ultra modeller, kullanıcıların yüksek performans ve büyük ekran taleplerini karşılamak için tasarlanmış durumda.

Bu yeni tablet serisi, yüksek çözünürlüklü ekranıyla multimedya deneyimini artırmayı, güçlü işlemcisiyle oyun ve üretkenlik performansını optimize etmeyi hedefliyor. Tab S11 ve Ultra modelleri, özellikle taşınabilirlik ve performansı dengeli bir şekilde bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

