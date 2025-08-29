Akıllı telefon dünyasında gündem yeniden One UI 8 Beta oldu. Peki bu güncelleme ile hangi yenilikler geliyor? Galaxy S25 sahipleri için ne tür değişiklikler sunulacak? Samsung Android 16 yolculuğu ile bağlantısı ne? Türkiye’deki kullanıcılar bu gelişmelerden nasıl etkilenecek?

One UI 8 Beta 6 Galaxy S25 için yayınlandı!

One UI 8 Beta, altıncı test sürümüyle birlikte Galaxy S25 serisi için indirilebilir hale geldi. Yaklaşık 832 MB boyutundaki yeni paket, güvenlik tarafında Eylül 2025 yamasıyla cihazları daha kararlı hale getiriyor.

Ayrıca hataları azaltmaya odaklanan bu sürüm, Samsung Android 16 tabanlı stabil sürümden önceki son durak olarak görülüyor. Almanya ve İngiltere’de dağıtımı başlayan güncellemenin kısa sürede Türkiye’deki kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.

Değişiklik listesine bakıldığında dikkat çeken başlıklar arasında kilit ekranındaki bildirim simgesi hatalarının düzeltilmesi, Naver Sports Top Now çubuğunda yaşanan logo taşma sorunlarının giderilmesi ve klavye öneri ayarlarının yeniden başlatmalardan sonra korunması yer alıyor.

Ayrıca font değiştirme sırasında yaşanan yazı tipi hataları ortadan kaldırıldı. One UI 8 Beta ile birlikte kişisel veri widget’ındaki karakter kesilme sorunları da çözülmüş durumda.

Yeni güncelleme, saat widget’ında görülen zamanlama problemlerini ortadan kaldırırken, uygulama kullanımı sırasında ekranın kilitlenmesine yol açan sıkıntıları da çözüyor. Böylece Galaxy S25 kullanıcıları daha akıcı bir deneyim elde ediyor. Samsung Android 16’ya geçiş öncesi bu stabilite iyileştirmeleri büyük önem taşıyor.

Ayrıca daha önceki raporlarda, One UI 8 sürümünün son sürümünde üç yeni özelliğin test edildiği öne sürülmüştü.

Bunlar arasında özet içerikleri sesli okuyabilen “Now Brief”, videolardaki gereksiz sesleri ortadan kaldırabilen “Audio Eraser” ve aramalar sırasında gerçek zamanlı altyazı sağlayan “Call Captions” bulunuyor. Ancak bu özelliklerin mevcut paket içinde olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Uygulama tarafında da yenilikler hissediliyor. Ekran görüntülerinde arayüzün daha temiz, widget alanlarının daha düzenli göründüğü fark ediliyor. Bu da One UI 8 sürümünün sadece hata düzeltmeleriyle değil, aynı zamanda tasarım anlamında da iyileştirmeler getirdiğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI 8 Beta güncellemesinin sunduğu değişiklikleri yeterli buluyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!