Güney Kore’de Galaxy S9 satışları hiç olmadığı kadar kötü gidiyor

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen MWC 2018 etkinliğinde tanıtılmış ve hemen ardından dünya genelinde satışa sunulmuştu. Şirketin özellikle kameraya odaklandığı yeni modeller, görünüşe bakılırsa satış anlamında pek iyi gitmiyor.

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Galaxy S9 ve iPhone X modelleri Güney Kore’de sevilmedi

ETNews‘ün aktardığı bilgere göre, ülkenin en büyük üç operatörü geçtiğimiz iki ay boyunca sadece 707.000 adet Galaxy S9 satabildi. Bu performans, son yıllarda şirketin S serisi cihazlarında yakaladığı en kötü satış sonuçları.

Satış rakamları pek parlak olmayan bir başka model de iPhone X. Çünkü 4 aydır satılan iPhone X adedi sadece 475.000 olarak açıklandı. Apple ve Samsung‘un yeni amiral gemilerinin neden bu sefer kötü satış rakamlarına sahip olduğuna dair net bir veri yok. Ancak her geçen yıl biraz daha artan fiyatlar şüphelenmemiz gereken ilk neden. Çünkü artık pazarda özellikle Çinli üreticilerin fiyat performans oranı yüksek birçok modeli bulunuyor.