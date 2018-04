Xiaomi iki yeni Android One cihazı üretiyor

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi A1 modeliyle Android One programına dahil olan ilk akıllı telefonunu çıkarmıştı. Güncellemeleri direkt olarak Google’dan alan ve bu sayede diğer modellere nazaran yeni güncellemeri daha erken alan Android One programı, ülkemizde General Mobile tarafından da uzun süredir kullanılıyor. Gelen bilgilere göre Xiaomi’den çok yakında iki farklı Android One telefonu daha gelecek.

Android One’lı yeni Xiaomi modelleri geliyor

XDA Developers‘ta ortaya çıkan bilgilere göre şirket “jasmine_sprout” ve “daisy_sprout” kod adlı iki yeni model geliyor. Ne yazık ki yeni modeller hakkında ortaya çıkan bilgiler oldukça sınırlı. Tahminler “Jasmine” kod adlı modelin Snapdragon 660 işlemcisini kullanacağı yönündeyken Daisy kod adlı modelde Snapdragon 625 işlemcisinin olması bekleniyor.

Ne yazık ki henüz bu bilgiler dışında yeni cihazlarla ilgili bir bilgi yok. Daha önce şirketin CEO’su daha fazla Android One modeli üreteceklerini onaylamıştı. Bakalım yeni modellerin resmi duyurusunu ne zaman görebileceğiz.