Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Avrupa pazarındaki ilk adımını attı. Peki şirket Almanya’da nasıl bir başlangıç yaptı, hangi modeller yollarda görüldü ve süreç Türkiye için ne anlama geliyor?

Almanya’da Togg teslimatları başladı!

Almanya’da Togg markalı araçların ilk teslimatları resmen başladı. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen iki model, T10X ve T10F, Avrupa pazarına giriş yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iki model, Avrupa’nın güvenlik standartlarını karşılayarak “en güvenli üç araç” arasında gösterildi. Böylece şirket, Avrupa Birliği testlerinden başarıyla geçen ilk Türk otomotiv markalarından biri oldu.

Almanya’daki ilk teslimatlarımız başladı! 🇹🇷🇩🇪 Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Avrupa’nın en güvenli üç aracından ikisi olan Togg T10X ve T10F artık Almanya yollarında.#Togg pic.twitter.com/0bH2a2giSs — Togg (@Togg2022) November 1, 2025



Almanya’daki teslimatlar, şirketin Avrupa stratejisinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Markanın öncelikli hedefi, kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak T10X ve T10F modellerini bölgesel ihtiyaçlara göre uyarlamak. Teslimat süreci öncelikle belirli şehirlerde başlarken, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkelerine de genişletilmesi planlanıyor.

Tasarım açısından bakıldığında, modeller Avrupa’daki elektrikli araç trendine uyum sağlıyor. Minimal iç tasarım, dijital gösterge paneli ve entegre multimedya ekranı, araçların güncel teknolojilere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca sürücü destek sistemleri ve bağlantılı yazılım altyapısı, araçların Avrupa pazarındaki rekabette yer almasını kolaylaştırıyor.

Almanya’daki teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte, markanın Avrupa’da nasıl bir konum kazanacağı merakla bekleniyor. Şirket, 2026 yılına kadar farklı ülkelerde satış noktaları açmayı ve servis altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, üretim ve teslimat süreçlerinin tamamen Türkiye merkezli olarak yürütülmesi planlanıyor.

Avrupa’daki kullanıcıların geri bildirimleri, şirketin gelecekteki model planlamalarında belirleyici rol oynayacak. Şu an için Almanya’da başlayan teslimatlar, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki dışa açılımı açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şirketin Almanya’da başlattığı bu teslimat süreci sizce Avrupa pazarında kalıcı bir başarıya dönüşebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!