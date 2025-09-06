Teknoloji dünyasının gözü kulağı şimdiden 2026 yılına çevrildi. Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra tasarım bilgileri, sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından ortaya çıkarıldı. Henüz piyasaya sürülme tarihi kesinleşmese de, bu yeni nesil akıllı telefon hakkında gelen bilgiler heyecanı artırıyor. Özellikle boyutlar ve köşelerin yapısındaki değişiklikler, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Samsung’un Yeni Canavarı Galaxy S26 Ultra Tasarım Detayları Sızdırıldı

Sızan bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra tasarımı, boyutlar açısından bir büyüme gösterecek. Cihazın yüksekliği 163,4 mm, genişliği ise 77,9 mm olacak. Bu ölçüler, Galaxy S25 Ultra modeline kıyasla sırasıyla 0,6 mm daha uzun ve 0,3 mm daha geniş bir yapıya işaret ediyor. Bununla birlikte, kaynaklar çerçeve kalınlıklarının S25 Ultra ile benzer kalacağını belirtiyor. Bu durum, artan gövde boyutlarına rağmen, daha büyük bir ekranın gelebileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor.

Galaxy S26 Ultra tasarımının en dikkat çeken yönlerinden biri ise köşe yapısındaki değişiklikler. S25 Ultra’nın daha köşeli hatlarının aksine, yeni modelin daha yuvarlak köşelere sahip olacağı söyleniyor. Bu değişim, cihazın elde tutuş konforunu artırabilir ve estetik açıdan farklı bir görünüm sunabilir. Samsung’un bu tasarım değişikliğiyle kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı ise merak konusu.

Galaxy S26 Ultra tasarımına dair bu ilk sızıntılar, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Samsung’un her yeni modeliyle teknoloji dünyasında çıtayı yükselttiği biliniyor. Yeni özellikler, kamera teknolojileri ve işlemci performansı gibi detaylar henüz netleşmese de, Galaxy S26 Ultra tasarımıyla ilgili bilgiler bile büyük bir heyecan yaratıyor. Cihazın nihai haliyle ilgili resmi duyuruların önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Z Fold 7 boya soyuluyor şikayeti başladı!

Siz Galaxy S26 Ultra tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.