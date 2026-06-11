Instagram CEO’su Adam Mosseri, Threads’te yaptığı paylaşım üzerinden sosyal medyanın en büyük güncellemelerinden birini duyurdu. Platform, kullanıcıların ne görmek istediklerini doğrudan belirleyebileceği “Senin Algoritman” (Your Algorithm) özelliğini ana Feed’e genişletti.

Yeni Özellik Nasıl Çalışıyor?

“Senin Algoritman” özelliği, Instagram’ın öneri sisteminin kullanıcının hesabına hangi konuları atfettiğini görünür hale getiriyor. Platform, kullanıcıyı “seyahat, fitness, teknoloji veya moda” gibi alanlarda ilgiusive olduğunu düşünüyorsa, bu konular “Senin Algoritman” bölümünde listeleniyor.

Kullanıcılar şimdi:

Görmediği konuları kaldırabilir (örneğin moda artık istenmiyorsa listeden çıkar)

Yeni ilgi alanları ekleyebilir (örneğin “yemek tarifleri” veya “müzik” eklenir)

Algoritmayı manuel olarak şekillendirebilir (geçmiş etkileşimlere değil, seçilen kategorilere göre Keşfet oluşur).

Reels’ten Feed’e Genişledi

Özellik ilk olarak Reels arayüzü üzerinden erişime açıldı ve kullanıcılar video izlerken ekranın sol alt köşesindeki özel buton aracılığıyla ayarlara ulaşıyordu. Ancak şimdi “Senin Algoritman” ana Feed’e de genişledi.

Mosseri, “Bu sadece başlangıç. Gelecekte Keşfet sekmesi ve uygulamanın diğer kısımlarına da aynı kontrol mekanizmasını getirmeyi planlıyoruz” dedi.

İlgi Alanlarını Hikaye olarak Paylaşabilirsin

Instagram, kullanıcıların ilgi alanlarını veya algoritmasında yer alan konuları Hikaye olarak paylaşmasına da izin veriyor. Bu, kişiselleştirme deneyimini sosyal bir boyuta taşıyor.

Neden Bu Özellik Gelir?

Instagram, algoritmaların belirsizliğini ortadan kaldırmak ve kullanıcı deneyimini daha güvenli ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için bu yeniliği sundu. Artık kullanıcılar sadece platformın otomatik okumasına bağımlı değil, manuel olarak kısmı düzeltebilir, yönlendirebilir veya sınırlayabilir.

Mosseri, “Bu hamle, kullanıcıların platformu kendi ilgi alanlarına göre şekillendirmesine yardım etmek için daha büyük bir çabanın başlangıcı” olduğunu vurguladı.

Türkçe Destek ve Küresel Yayın

Özellik şimdilik sadece İngilizce dilinde hizmet veriyor ancak ABD’de kullanıma sunuldu ve kısa süre içinde global olarak global yayınlanacak. Türkiye’de de yakın zamanda aktif olması bekleniyor.