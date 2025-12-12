Yapay zekâ ekosistemi yeniden hareketlendi ve GPT-5.2 bu hareketliliğin tam merkezine oturdu. OpenAI’ın yeni modeli, profesyonel kullanımda daha yüksek doğruluk, daha uzun bağlam yönetimi ve çok adımlı görevlerde daha güçlü performans vaat ediyor. Peki GPT-5.2 özellikleri neler?

ChatGPT-5.2 resmen tanıtıldı! Özellikleri neler?

GPT-5.2, OpenAI’ın açıklamalarına göre bugüne kadarki en “iş odaklı” model olarak dikkat çekiyor. Yeni model; Instant, Thinking ve Pro sürümleriyle geliyor ve özellikle e-tablo oluşturma, kod yazma, sunum hazırlama, uzun metinleri anlama, görsel algılama ve karmaşık şirket projelerini yönetme gibi alanlarda ciddi gelişmeler sunuyor. Bu da GPT modellerini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha cazip hâle getiriyor.

OpenAI araştırma başkan yardımcısı Aidan Clark’ın verdiği bilgiye göre bir immünoloji araştırmacısı, GPT-5.2 Pro’dan bağışıklık sistemiyle ilgili kritik, yanıtlanmamış sorular üretmesini istedi ve modelin rakiplerinden daha derinlikli, daha anlamlı sorular ürettiğini belirtti. Bu durum, özellikle akademik ve bilimsel kullanımda GPT serisinin fark yaratacağını gösteriyor.

Yeni model ailesi aynı zamanda yapay zekâ ajanlarında da önemli bir sıçrama vaat ediyor. OpenAI, GPT-5.2 Thinking modelinin bir önceki sürüme göre çok daha az halüsinasyon ürettiğini ve güvenilirlik konusunda büyük ilerleme sağladığını ifade ediyor. Notion, Shopify, Zoom ve Databricks gibi dev şirketlerin test sürecine haftalar önce dahil olması da bu güvenin göstergesi.

GPT-5.2 ayrıca kullanıcı deneyimi tarafında da ciddi bir iyileştirme sunuyor. GPT-5.1’in sıcak ve doğal konuşma stilini temel alan yeni sürüm, bu tonu koruyarak çok daha yapılandırılmış ve tutarlı bir yanıt mimarisi sunuyor. Bu da hem Türkiye’de hem globalde modelin günlük kullanımda daha profesyonel bir asistan gibi hissettirilmesini sağlıyor.

Modelin tanıtıldığı gün, Disney ile yapılan 3 yıllık dev lisans anlaşmasının açıklanması dikkat çekti. Disney Plus üzerinden yayınlanacak yapay zekâ destekli videolar için GPT altyapısı kullanılacak. Disney’in OpenAI’a 1 milyar dolarlık yatırım yapması, bu modelin sadece teknik değil, kültürel bir etki gücüne sahip olacağını da gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni GPT yapay zekâ yarışında gerçekten yeni bir dönem başlatabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!