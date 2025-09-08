Galaxy S26 Ultra hakkında sızıntılar ve spekülasyonlar teknoloji gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan S Pen’in cihazdan kaldırılacağına dair söylentiler, Samsung hayranlarını ikiye bölmüştü. Ancak son sızıntılar, Güney Koreli teknoloji devinin en üst düzey amiral gemisi modelinde S Pen’i koruyacağını gösteriyor. Bu durum, cihazın batarya kapasitesi ve şarj hızı gibi önemli özellikleriyle ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Galaxy S26 Ultra’nın S Pen Kararı Teknoloji Dünyasını Karıştırıyor

Sektörün önde gelen bilgi kaynaklarından PhoneArt (eski adıyla Ice Universe) tarafından paylaşılan bir CAD çizimi, Galaxy S26 Ultra‘nın alt kısmında S Pen için ayrılmış bir yuvanın varlığını kanıtlıyor. Bu sızıntı, S Pen’in cihazın tasarımında kalıcı bir yer edindiğini ve Samsung‘un bu popüler aksesuarı kaldırmayı düşünmediğini ortaya koyuyor. Ancak bu kararın, cihazın batarya kapasitesi üzerinde yaratabileceği olası etkiler de teknoloji çevrelerinde endişe yaratıyor. Çünkü S Pen’in cihaz içindeki fiziksel alanı, batarya için kullanılabilecek değerli bir alandan feragat edilmesine neden oluyor.

Bugüne dek Samsung, amiral gemisi Ultra modellerinde 5.000 mAh’lik bir batarya kapasitesini standart hale getirdi. Galaxy S26 Ultra‘nın da benzer bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Ancak Galaxy S26 Ultra için batarya tarafındaki en dikkat çekici gelişme, şarj hızında yapılacak olan önemli bir iyileştirme. Sızıntılara göre Samsung, şarj hızını 45W’tan 60W’a yükselterek, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Bu yükseltme, daha kısa şarj süreleri sağlayarak, batarya kapasitesinin aynı kalmasından duyulan hayal kırıklığını bir nebze olsun telafi edebilir.

S Pen’in varlığına ek olarak, Samsung‘un kalemin özelliklerini sadeleştirdiği yönündeki önceki raporlar da hala geçerliliğini koruyor. Galaxy S25 Ultra modelinde olduğu gibi, Galaxy S26 Ultra‘da da Bluetooth bağlantısı gibi bazı özelliklerin kaldırılması gündemde. Bu durum, S Pen’i sadece bir not alma aracı olarak kullanmaktan öteye taşıyan kullanıcıların tepkisini çekmişti. Hatta bu özelliklerin geri getirilmesi için açılan bir dilekçe, on binlerce imza toplamıştı. Samsung‘un bu konuda geri adım atıp atmayacağı ve Galaxy S26 Ultra ile birlikte Bluetooth işlevselliğini geri getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor.

Global akıllı telefon pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde, Samsung‘un bu stratejik kararları büyük önem taşıyor. Özellikle rakiplerinin daha yenilikçi batarya teknolojilerine (örneğin silikon-karbon hücreleri) yöneldiği bir ortamda, Samsung‘un batarya kapasitesini sabit tutması, potansiyel alıcılar için bir soru işareti oluşturabilir.

Galaxy S26 Ultra‘nın batarya ve şarj teknolojileri, cihazın piyasaya sürüldüğünde en çok konuşulan konuların başında gelecek gibi görünüyor. Samsung‘un bu dengeyi nasıl kurduğu ve Galaxy S26 Ultra‘nın kullanıcı beklentilerini ne ölçüde karşılayacağı, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.

Siz Galaxy S26 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.