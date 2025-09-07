Teknoloji dünyasının gözü kulağı, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi olan Galaxy S26 modellerine çevrildi. Ocak 2026’da tanıtılması beklenen bu yeni seri, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra Kamera özellikleri, son dönemde sızdırılan bilgilerle teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı. Samsung’un bu yeni cihazda kamera teknolojisinde çıtayı daha da yukarı taşıyacağı söylentileri, cihazın piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyenler için büyük bir merak konusu haline geldi.

Samsung’un Yeni Canavarı: Galaxy S26 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Gelen son bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra Kamera kurulumunda önemli yenilikler yer alacak. Kaynakların işaret ettiği en dikkat çekici özelliklerden biri, cihazın ana kamerasının yeni bir sensör ile donatılacak olması. Bu ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP2+ sensörünü kullanabilir. İddialara göre, bu sensörün yaklaşık 1 inç sensör boyutuna sahip olacağı ve f/1.4 diyafram açıklığı sayesinde bir önceki modele kıyasla yüzde 47 daha fazla ışık alımı sağlayacağı belirtiliyor. Bu durum, düşük ışık koşullarında bile çok daha aydınlık ve detaylı fotoğraflar çekilebilmesine olanak tanıyacak.

Ultra geniş açılı lensin ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, telefoto kameralarda da önemli gelişmeler bekleniyor. Sızıntılara göre, 3x optik yakınlaştırma sunan bir 12 megapiksel telefoto sensörü (Samsung S5K3LD) ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip bir 50 megapiksel telefoto lens bulunacak.

Özellikle 3x optik yakınlaştırma sunan yeni telefoto sensörünün f/2.4 diyafram açıklığı ile önceki modele göre yüzde 20 daha fazla piksel yoğunluğu sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca, 5x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto kameranın f/2.9 diyafram açıklığı ile yüzde 38 daha fazla ışık alımını destekleyeceği söyleniyor. Tüm bu iyileştirmeler, Galaxy S26 Ultra Kamera performansını bir üst seviyeye taşıyacak.

Kamera yeteneklerinin yanı sıra, Galaxy S26 Ultra‘nın diğer özellikleri de merak konusu. Cihazın güç kaynağını Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sağlayacak ve 60W hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh’lik bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Bununla birlikte, Apple’ın MagSafe teknolojisine benzer manyetik kablosuz şarj özelliğinin de bu modelde yer alması bekleniyor.

Tasarım açısından ise, Galaxy S26 Ultra‘nın önceki nesil S25 Ultra’ya göre daha ince bir yapıda ve daha yuvarlak köşelere sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Tüm bu söylentiler, Samsung’un yeni amiral gemisiyle iddialı bir geri dönüş yapacağını gösteriyor.

