Galaxy S26 Ultra, henüz resmi olarak tanıtılmadan önce ortaya çıkan tasarım sızıntılarıyla amiral gemisi dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, Samsung’un bu kez küçük dokunuşlarla yetinmediğini, cihazın dış görünümünde net bir karakter değişimine gittiğini gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra arka kamera tasarımı değişecek!

Galaxy S26 Ultra, sızıntılara göre arka kamera tasarımında daha rafine ve premium bir çizgiye geçiyor. Üç arka kamerayı bir araya getiren hap şeklindeki kamera barı, önceki nesilde eleştirilen kalın ve ucuz görünümlü kamera halkalarının yerini alıyor. Yeni metal kamera halkaları daha ince yapısıyla öne çıkarken, genel tasarım dili Apple’ın iPhone 17 Pro Max çizgisine daha yakın bir estetik sunuyor.

Galaxy S26 Ultra için konuşulan bir diğer önemli değişiklik ise köşelerde görülüyor. Samsung’un daha yuvarlatılmış köşelere yönelmesi, cihazın elde tutuş hissini doğrudan etkileyecek bir hamle olarak yorumlanıyor. Bu tasarım tercihi, S Pen yuvasının konumunu da değiştirmiş durumda. Kalemin daha kenara alınmasıyla birlikte asimetrik bir stylus tasarımına geçileceği iddia ediliyor.

S26 Ultra, malzeme tarafında da sürpriz bir kararla gündeme gelmiş durumda. Sızıntılara göre Samsung, titanyum çerçeveden vazgeçerek daha hafif bir yapıya yöneliyor. Titanyumun maliyet ve ısınma konusundaki dezavantajları göz önüne alındığında, alüminyum benzeri bir malzemeye dönüş ihtimali güçleniyor. Bu değişimin cihaz ağırlığını yaklaşık 214 gram seviyesine çekmesi bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra’nın tasarım anlamında devrimsel bir değişim sunmadığı, ancak bir bütün olarak daha temiz ve minimal bir kimlik kazandığı ifade ediliyor. Kamera adasının sadeleşmesi, köşelerin yumuşatılması ve çerçeve tercihi birleştiğinde, telefonun genel algısının selefine göre daha modern olacağı düşünülüyor.

S26 Ultra için ortaya çıkan bu detaylar, Samsung’un kullanıcı deneyimini yalnızca donanım gücüyle değil, fiziksel his ve görsel bütünlükle de farklılaştırmak istediğini gösteriyor. İç donanım tarafında büyük sıçramalar olmasa bile, bu tasarım hamleleri cihazın günlük kullanımda daha “yeni” hissettirmesini sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 Ultra, daha sade ve premium tasarımıyla Samsung'un amiral gemisi algısını ileri taşıyabilecek mi?