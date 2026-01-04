Galaxy S26 serisi resmi tanıtıma yaklaşırken, batarya kapasitesi ve şarj hızlarıyla ilgili sızıntılar tabloyu büyük ölçüde netleştirdi. Ortaya çıkan bilgiler, Samsung’un bazı alanlarda önemli adımlar attığını gösterirken, bazı tercihler ise kullanıcıları ikiye bölecek gibi duruyor. İşte Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra şarj hızı ve batarya kapasitesi!

Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra şarj hızı ve batarya kapasitesi sızdırıldı!

Galaxy S26 ailesi, 2026’da üç farklı modelle sahneye çıkıyor: Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra. Her model, batarya kapasitesi ve şarj hızları açısından farklı bir konumlandırmaya sahip. Temel model olan Galaxy S26, 4.300 mAh batarya ile geliyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla artış anlamına gelse de kablolu şarj tarafında 25W sınırının korunması dikkat çekiyor. Kablosuz şarj ise 20W seviyesine yükseltilmiş durumda.

S26 Plus, daha dengeli bir profil çiziyor. 4.900 mAh batarya kapasitesi korunurken, 45W kablolu şarj desteği devam ediyor. Kablosuz şarj tarafında ise S26 Plus için de 20W seviyesine geçilmiş olması önemli bir iyileştirme olarak öne çıkıyor. Bu model, batarya ve şarj dengesi açısından serinin en risksiz seçeneği gibi görünüyor.

Serinin zirvesinde yer alan S26 Ultra ise donanım tarafında en iddialı tabloyu sunuyor. Sızıntılara göre cihazda 5.000 mAh ya da bazı kaynaklara göre 5.200 mAh batarya kullanılacak. Asıl dikkat çeken gelişme ise şarj hızlarında. S26 Ultra, 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteğiyle önceki Ultra modellerine kıyasla ciddi bir sıçrama yapıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 serisi fiyatları ve çıkış tarihi ortaya çıktı!

Samsung S26 serisindeki bu değişikliklerin, yazılımsal optimizasyonlar ve enerji verimliliği iyileştirmeleriyle destekleneceği belirtiliyor. Samsung’un, batarya kapasitesi artışını tek başına yeterli görmeyip sistem genelinde daha uzun ekran süresi hedeflediği ifade ediliyor. Ancak temel modelde hâlâ 25W şarj sınırının korunması, 2026 standartları düşünüldüğünde en çok eleştirilen karar olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung S26 serisinde özellikle temel model için korunan 25W şarj hızı sizce kabul edilebilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!