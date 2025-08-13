Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 hakkında sızan bilgiler teknoloji gündemini karıştırdı. Acaba bu yeni seride hangi işlemci kullanılacak? Şirket kendi üretimi Exynos çipten tamamen vaz mı geçiyor, yoksa farklı bir strateji mi izliyor? Performans canavarı olarak tanıtılacak bu model, rakiplerini geride bırakabilecek mi?

Galaxy S26 serisi işlemcisi ortaya çıktı!

Galaxy S26 ailesinde yer alan Galaxy S26 Edge, kısa süre önce Geekbench veri tabanında görüntülendi. Cihaz, beklenildiği gibi Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemci ile geliyor ve tek çekirdekte 3.393, çok çekirdekte ise 11.515 puan gibi dikkat çekici skorlar elde ediyor. Bu değerler, geçtiğimiz yılın Galaxy S25 Ultra modelinde kullanılan bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite çipin 2.869 tek çekirdek ve 9.495 çok çekirdek puanına kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

Samsung’un ilk etapta Exynos 2600 çipini planladığı ancak son aşamada tercihini Snapdragon tarafında kullandığı konuşuluyor. Özellikle Türkiye pazarında kullanıcılar için bu durum, daha yüksek stabilite ve oyun performansı anlamına gelebilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple’ın iPhone 16 Pro modelinde yer alan A18 Pro çipi tek çekirdekte 3.449 puanla biraz daha önde olsa da çok çekirdekte yalnızca 8.573 puan alabiliyor. Bu da Galaxy S26 serisinin çok çekirdek performansında Apple’ı net şekilde geride bıraktığını gösteriyor.

Donanım tarafındaki bu güç artışı, yazılım optimizasyonlarıyla birleştiğinde uygulama açılış hızlarından çoklu görev performansına kadar her alanda hissedilecek.

Samsung’un One UI arayüzünde yaptığı son tasarım dokunuşları da bu akıcı deneyimi destekleyecek. Daha modern simgeler, optimize edilmiş animasyonlar ve pil tasarrufu sağlayan arka plan yönetimi, Galaxy S26 kullanıcılarının günlük deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Samsung S26 serisinin işlemci tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu performans artışı rakipleri geride bırakmaya yeter mi?