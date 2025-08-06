Samsung’un amiral gemisi serisinde köklü bir değişiklik yolda. Son sızıntılar, markanın Galaxy S26 Plus modelini rafa kaldırarak yerine Galaxy S26 Edge adını taşıyan yepyeni bir cihaz sunacağını gösteriyor. Ultra ince gövdeye ve geliştirilmiş pil kapasitesine sahip olması beklenen modelle ilgili detaylar netleşmeye başladı. İşte beklenen S26 Edge özellikleri.

Galaxy S26 Edge kağıt gibi ince olacak!

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe’e göre Galaxy S26 Edge, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla bugüne kadarki en ince Galaxy S modeli olmaya aday. Bu değer, Galaxy S25 Edge’in 5.8 mm’lik kalınlığına göre 0.3 mm daha ince ve Apple’ın iPhone 17 Air modeliyle neredeyse aynı seviyede. Samsung’un bu incelikte bir telefon tasarlarken pil kapasitesinden ödün vermemiş olması da dikkat çekiyor.

Yeni modelin, bu inceliğine rağmen 4.200 mAh batarya ile geleceği öne sürülüyor. Bu değer, Galaxy S25 Edge’teki 3.900 mAh kapasiteye kıyasla küçük ama önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Ayrıca bu incelikte bir gövdede bu seviyede bir bataryaya yer verilmesi, mühendislik açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Karşılaştırmak gerekirse, Apple’ın ultra ince iPhone 17 Air modelinin batarya kapasitesinin yaklaşık 2.900 mAh olacağı tahmin ediliyor. Apple henüz cihazı resmen tanıtmadı, ancak pil kapasitesi bu denli yetersiz olursa, kullanıcılar S26 Edge modeline veya halihazırdaki S25 Edge modeline yönelebilir.

Hatırlanacağı üzere, Galaxy S25 Edge modeli zarif tasarımı ve başarılı ana kamerasıyla övgü almıştı. Ancak aynı zamanda yetersiz pil ömrü, yavaş şarj süresi, termal performans sorunları ve telefoto kameranın olmaması gibi eksikleriyle eleştirilmişti. Samsung’un yeni modelde bu geri bildirimleri dikkate alarak daha dengeli bir cihaz sunması bekleniyor.

Galaxy S26 serisi isim değişikliğine gidiyor olabilir

Galaxy S26 Edge ile birlikte, Samsung’un Galaxy S26 serisinde köklü bir yeniden yapılanma gerçekleştirmesi bekleniyor. Sızan bilgilere göre seride üç model yer alabilir: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra. Bu durumda Edge modeli, Plus serisinin yerini alırken, Pro versiyonu da standart modeli devralacak.

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Samsung, son yıllarda tasarım ve segmentasyon stratejisini sıkça güncelleyerek kullanıcı ihtiyaçlarına daha doğrudan yanıt veren modeller sunma yoluna gidiyor. Galaxy S26 Edge’in de bu yaklaşımın yeni temsilcilerinden biri olması hedefleniyor.

Sizce Galaxy S26 Edge’in ultra ince tasarımı ve artırılan batarya kapasitesi günlük kullanımı nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.