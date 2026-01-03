Galaxy S26, henüz tanıtım aşamasına gelmeden teknoloji dünyasında yoğun biçimde konuşulmaya başladı. Son dönemde paylaşılan maketler ve tasarım sızıntılarının ardından bu kez fiyatlandırma ve lansman takvimi ön plana çıkıyor. İşte Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra fiyatları ve çıkış tarihi!

Galaxy S26 serisi fiyatları ortaya çıktı!

Galaxy S26, Güney Kore kaynaklı raporlara göre Samsung’un fiyat politikasında radikal bir değişikliğe gitmeyeceğini gösteriyor. Bu kapsamda 256 GB depolama alanına sahip Galaxy S26 modelinin 799 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor. S26 Plus için belirlenen fiyatın 999 dolar, serinin en üst modeli olan S26 Ultra için ise başlangıç fiyatının 1.299 dolar seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

Özellikle artan donanım maliyetlerine rağmen bu fiyatların korunması, Samsung’un rekabeti fiyat üzerinden kızıştırmak istemediğini gösteriyor. Samsung S26 tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise bileşen maliyetleri. LPDDR5X bellek fiyatlarındaki artış ve diğer donanım giderlerinin Samsung tarafından karşılanacağı aktarılıyor.

Bu yaklaşımın arkasında ise Apple’ın iPhone 17 serisiyle benimsediği agresif fiyat stratejisinin olduğu değerlendiriliyor. Apple’ın iPhone 17’yi 256 GB depolama alanıyla 799 dolardan satışa sunması, Samsung’u benzer bir fiyat dengesini korumaya itmiş olabilir.

Galaxy S26 serisi ne zaman çıkacak?

Galaxy S26 için yalnızca fiyat değil, lansman takvimi de büyük ölçüde netleşmiş durumda. Samsung’un yeni amiral gemisi serisini 25 Şubat’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Satışların ise Mart 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Bu takvim, Samsung’un önceki Galaxy S serilerinde izlediği lansman planıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Samsung S26 serisi stratejisinin yalnızca bu seriyle sınırlı kalmayacağı da konuşuluyor. Benzer bir fiyat politikasının katlanabilir modeller için de geçerli olacağı, Galaxy Z Fold 8 fiyatının 1.999 dolar, Galaxy Z Flip 8 fiyatının ise 1.099 dolar seviyesinde piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor. Bu tablo, Samsung’un premium segmentte fiyat istikrarını korumayı öncelik haline getirdiğini ortaya koyuyor.

Samsung S26, Türkiye pazarı açısından değerlendirildiğinde ise döviz kuru ve vergiler nedeniyle farklı bir fiyat tablosu sunsa da, küresel ölçekte rekabetçi kalma hedefi net biçimde hissediliyor. Samsung’un bu hamlesi, amiral gemisi segmentinde dengelerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung S26 serisinin fiyat politikasını ve lansman stratejisini yeterli buluyor musunuz?