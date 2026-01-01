Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, kamera odaklı yapısıyla vitrine çıkmışken bu kez performansıyla değil, arka taraftaki döner zoom halkasıyla gündeme geldi. İlk kullanıcı deneyimlerinde fark edilen bu fiziksel detay, sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu. Ancak görünen o ki mesele sanıldığı gibi bir sorun değil.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Zoom Halkası neden hareket ediyor?

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, arka bölümünde yer alan ve “Master Zoom Ring” olarak adlandırılan döner halka nedeniyle alışılmadık bir his veriyor. Kullanıcıların aktardığına göre bu halka sağa sola hafif şekilde oynayabiliyor ve zaman zaman küçük bir tıklama sesi çıkarabiliyor. İlk bakışta üretim hatası gibi algılanan bu durumun, aslında bilinçli bir mühendislik tercihi olduğu ortaya çıktı.

17 Ultra Leica Edition için paylaşılan resmi teknik açıklamalarda, bu mekanizmanın 26 ayrı parçadan oluşan özel bir yapı kullandığı belirtiliyor. Halkada kasıtlı olarak bırakılan eksenel ve yatay toleranslar sayesinde, cihaz düşme gibi fiziksel darbelerde dış çerçevede deformasyon oluşmasının önüne geçiliyor. Aynı zamanda toz ve sıvı temasında mekanizmanın sıkışmasını engelleyen bu yapı, uzun vadeli kullanım için tercih edilmiş.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition’ın bu tasarımı, dayanıklılık tarafında da önemli avantajlar sunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu hareketli yapı, telefonun IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarını olumsuz etkilemiyor. Yani zoom halkasının oynaması, cihazın suya ve toza karşı direncinde herhangi bir zayıflamaya yol açmıyor.

İlginizi Çekebilir: HyperOS 3 güncellemesi alacak yeni cihazlar belli oldu!

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, seri üretim öncesinde oldukça kapsamlı testlerden geçirilmiş. Tozlu ortamlar, yüksek nem, sıcaklık değişimleri, düşme senaryoları ve uzun süreli döndürme testleri bu sürecin bir parçası olmuş. Bu da söz konusu halkanın “gevşek” değil, kontrollü bir hareket alanına sahip olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition’ın Master Zoom Ring’i yalnızca fiziksel bir detay da değil. Video ve fotoğraf modlarında odak uzaklığı, pozlama ve filtre ayarları; portre modunda arka plan bulanıklığı; profesyonel modda ise ISO, enstantane ve beyaz dengesi gibi detaylar bu halka ile kontrol edilebiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 17 Ultra Leica Edition’da tercih edilen bu hareketli zoom halkası, mobil fotoğrafçılık için gerçekten işlevsel mi yoksa gereksiz bir detay mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!