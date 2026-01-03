Galaxy S26 Ultra, Samsung’un yeni amiral gemisi yaklaşırken bu kez kamera ya da işlemciyle değil, doğrudan kullanıcı gizliliğine odaklanan sıra dışı bir özellikle gündemde. Son sızıntılar, cihazın günlük kullanımda fark yaratacak yeni bir ekran teknolojisiyle donatılacağını gösteriyor. İşte S26 Ultra Gizlilik ekranı özelliği detayları!

Galaxy S26 Ultra yeni Gizlilik ekranı özelliği sızdırıldı!

Galaxy S26 Ultra, uzun süredir konuşulan Gizlilik ekranı özelliğiyle mobil gizlilik kavramını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. İlk olarak One UI 8.5’in erken sürümlerinde fark edilen bu özellik, ekranın farklı açılardan görünürlüğünü ciddi ölçüde azaltıyor. Böylece kalabalık ortamlarda ekran içeriğinin çevredeki kişiler tarafından görülmesi büyük ölçüde engelleniyor.

Galaxy S26 Ultra’da sunulması beklenen Gizlilik ekranı, yalnızca manuel olarak açılıp kapanan basit bir filtreyle sınırlı değil. Sızıntılara göre sistem, belirli uygulamalar açıldığında veya ekranda hassas bir bildirim belirdiğinde otomatik olarak devreye girebilecek. Bu da özelliği pasif bir korumadan ziyade akıllı bir güvenlik katmanına dönüştürüyor.

S26 Ultra kullanıcıları, Gizlilik ekranını Ayarlar > Ekran menüsü üzerinden detaylı şekilde yapılandırabilecek. Bunun yanında Samsung’un Hızlı Ayarlar paneline de bu özellik için özel bir kısayol ekleyeceği belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, ihtiyaç duydukları an tek dokunuşla Gizlilik ekranını aktif hâle getirebilecek.

Galaxy S26 Ultra’da dikkat çeken bir diğer detay ise “Maksimum gizlilik” seçeneği. Bu mod etkinleştirildiğinde ekran, normalden daha loş bir seviyeye çekiliyor ve yan açılardan neredeyse tamamen görünmez hâle geliyor. Özellikle asansörler, toplu taşıma veya kalabalık kamusal alanlar için bu senaryo doğrudan hedeflenmiş durumda.

S26 Ultra’nın bu özelliği mümkün kılan altyapısı da oldukça iddialı. İlk bilgilere göre Samsung, Flex Magic Pixel OLED ekran teknolojisini yapay zekâ destekli yazılımla birleştiriyor. Sistem, konum verisi ve kullanım alışkanlıklarına göre Gizlilik ekranını otomatik olarak devreye alabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra’da sunulması beklenen Gizlilik ekranı, akıllı telefon kullanımında gizlilik standartlarını gerçekten değiştirebilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!