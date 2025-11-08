Akıllı temizlik teknolojilerinde lider marka Roborock, yılın en büyük alışveriş etkinliği olan 11.11 kapsamında özel bir indirim kampanyası başlattı. 30 Ekim – 17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya süresince, robot süpürge, kablosuz dik süpürge ve ıslak & kuru temizlik kategorilerindeki seçili modeller avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Roborock’tan 11.11’e Özel Kampanya: Yılın En Akıllı Temizlik Deneyimi En İyi Fiyatlarla

“Yorulmaya gerek yok” sloganıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Roborock, ileri teknolojiyi yaşam konforuyla birleştiriyor. Kampanya, markanın resmi satış kanalı tr.roborock.com ve yetkili satış noktalarında geçerli olacak.

Premium Konfor: Saros 10 ve Qrevo CurvX

Roborock’un amiral gemisi modelleri Saros 10 ve Qrevo CurvX, 22.000 Pa emiş gücü, yapay zeka destekli haritalama ve yalnızca 7,98 cm kalınlığa sahip ince gövdesiyle dikkat çekiyor.

AdaptiLift™ şasisi, cihazın 4 cm’ye kadar eşikleri aşmasına olanak tanırken zarif tasarımı ve kavisli hatları modern iç mekan estetiğiyle uyum sağlıyor.

Hepsi Bir Arada: Qrevo L

Geliştirilmiş versiyonu ile öne çıkan Qrevo L, 10.000 Pa emiş gücüyle tek dokunuşla toz boşaltma, paspas yıkama ve kurutma işlemlerini gerçekleştiriyor. Temizlik sonrası bakım yükünü ortadan kaldıran model, kullanıcılara zamandan tasarruf sağlıyor.

Bağımsız Güç: S8 Pro ve Q8 Max Pro

“Bağımsız temizlik” anlayışını ileri taşıyan S8 Pro ve Q8 Max Pro, çift fırça sistemi, 6.000 Pa emiş gücü ve Lidar sensör destekli haritalama teknolojisiyle evin her köşesine milimetrik hassasiyetle ulaşıyor.

Halılar Nefes Alır: H60 & H60 Hub Ultra

Kablosuz dik süpürge kategorisinde öne çıkan H60 ve H60 Hub Ultra, dakikada 7.200 vuruşluk halı dövme teknolojisi, 140° yeşil toz algılama ışığı ve %99,95 alerjen yakalama oranına sahip HEPA filtre sistemiyle fark yaratıyor.

H60, 90° bükülebilir borusu sayesinde mobilya altlarına kolay erişim sağlarken, H60 Hub Ultra tozla teması tamamen ortadan kaldıran kendiliğinden boşalan haznesiyle pratik bir temizlik deneyimi sunuyor.

Hijyen Devrimi: F25 Serisi

F25 Ultra, F25 Ace ve F25 RT, hem ıslak hem kuru temizlik işlevlerini bir arada sunarak günlük temizliğe profesyonel düzeyde hijyen getiriyor. F25 Ultra, 180° buharlı temizlik özelliğiyle sert kimyasallara ihtiyaç duymadan bakterilerin %99,99’unu yok ediyor.

Yapay zeka destekli zemin algılama özelliği, emiş gücü ve su akışını yüzey türüne göre otomatik olarak ayarlıyor. Hafif, sessiz ve manevra kabiliyeti yüksek tasarımıyla F25 Serisi, modern evlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Roborock ile Yeni Yıla Temiz Başlangıç

30 Ekim – 17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, yıl sonu temizliğini erkenden yapmak ve yeni yıla konforla girmek isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Roborock, “yorulmadan tertemiz bir ev” anlayışını ileri teknolojiyle birleştirerek fark yaratıyor.

Roborock markası kimin?

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan küresel bir lider markadır. IDC verilerine göre 2024 yılında dünyanın en çok satan robot süpürge markası olan Roborock, yenilikçi robotik sistemler, kablosuz süpürgeler ve ıslak/kuru temizlik ürünleriyle 230’dan fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

Merkezi Pekin’de bulunan marka; ABD, Japonya, Almanya, Polonya, Hollanda ve Güney Kore gibi pazarlarda faaliyet gösteriyor. 2025 itibarıyla 19 milyondan fazla haneye hizmet veren Roborock, kullanıcı odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla temizlikte yeni bir dönem başlatıyor.