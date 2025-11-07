Yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle ilgili iddialar teknoloji dünyasını hareketlendirdi. Peki Samsung bu kez hangi yonga setini tercih edecek? Galaxy S26 modellerinde Exynos 2600 geri mi dönüyor, yoksa Snapdragon 8 Elite Gen 5 ağırlığı devam mı edecek? Kullanıcıların en çok merak ettiği bu sorular, Samsung’un stratejik hamlesiyle yeniden gündeme taşındı.

Galaxy S26 işlemcisi belli oldu! Çift işlemciyle geliyor

Galaxy S26 ailesi, görünüşe göre Samsung’un eski stratejisine kısmen geri döndüğü ilk seri olacak. Şirketin, 2026 yılında satışa sunulacak cihazların yüzde 75’inde Qualcomm üretimi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer vereceği doğrulandı. Kalan yüzde 25’lik bölümde ise Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipi kullanılacak. Bu oran, önceki yıllarda yüzde 50 civarında seyreden tedarik paylarına kıyasla ciddi bir fark anlamına geliyor.

Qualcomm cephesi, son mali rapor toplantısında bu oranı “yeni standart” olarak tanımlarken, Galaxy S26 serisinin performans odağını Snapdragon tarafında koruyacağını da açıkça vurguladı. Ancak bu tablo, Samsung’un kendi çipine olan güvenini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Aksine, Exynos 2600 ile rekabete yeniden güçlü bir şekilde dahil olmayı hedefliyor.

Teknik tarafta Exynos 2600 dikkat çeken en büyük yeniliği, Samsung’un ilk kez 2 nanometre GAA (Gate-All-Around) mimarisine geçiş yapacak olması. Bu yeni yapı, hem enerji verimliliğinde hem de ısı yönetiminde büyük kazanımlar vadediyor. Ön test sonuçlarına göre Exynos 2600, kağıt üzerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5’e oldukça yakın bir performans sergiliyor.

Buna rağmen, mühendislik örnekleriyle yapılan erken testlerin nihai sonuçları her zaman birebir yansıtmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Samsung S26 cihazlarında yer alacak yonga setlerinin gerçek performansı, piyasaya çıktıktan sonra yapılacak karşılaştırmalarla netlik kazanacak.

Qualcomm’un yüzde 75’lik pay öngörüsü ise şirketin kendi teknolojisine olan güveninin altını çiziyor. Tasarım açısından Samsung S26 serisinin, önceki modellerden daha ince çerçeveli ve daha net hatlara sahip bir yapıya kavuşacağı konuşuluyor. Ayrıca kamera modülünde sadeleşme, ön panelde ise daha parlak bir LTPO ekran bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung S26 serisinde Exynos 2600 geri dönmesi sizce doğru bir adım mı? Samsung’un bu yeni stratejisi rekabette fark yaratabilir mi? Yorumlarınızı paylaşmayı ve en yeni teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!