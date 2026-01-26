Samsung’un teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. Finlandiyalı bir perakendecinin yanlışlıkla yayınladığı listelemeler sayesinde cihazların depolama kapasiteleri ve ana renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki, Galaxy S26 serisi kullanıcılara hangi depolama ve renk seçeneklerini sunacak?

Galaxy S26 serisinde depolama kapasitesi yükseliyor

Sızıntının en dikkat çekici yönü, depolama alanlarındaki önemli artış oldu. Listelemelere göre, Avrupa pazarında satışa sunulacak tüm Galaxy S26 modelleri 256 GB depolama ile piyasaya sürülecek. Bu, bir önceki Galaxy S25 serisinin temel modelinde sunulan 128 GB’lık başlangıç seçeneğine kıyasla dikkat çekici bir yükseltme anlamına geliyor.

Bu durum, özellikle fotoğraf, video ve uygulamaların cihazlarda daha fazla yer kapladığı günümüzde, pek çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Standart Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modelleri 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle listelenirken, serinin zirvesi olan Galaxy S26 Ultra, 1 TB’a kadar depolama konfigürasyonu sunuyor.

S26 renkleri: Klasik ve cesur seçenekler

Serinin S26 renkleri konusunda ise Samsung, nispeten muhafazakar ama şık bir yol izlemiş görünüyor. Sızdırılan listelemelere göre tüm üç model (standart, Plus ve Ultra), Siyah (Black), Beyaz (White), Gökyüzü Mavisi (Sky Blue) ve Kobalt Menekşesi (Cobalt Violet) renklerinde mevcut olacak.

Özellikle Kobalt Menekşesi (Cobalt Violet) renginin, amiral gemisi Ultra modelinde öne çıkan bir seçenek olarak konumlandırıldığı iddia ediliyor. Siyah renk seçeneği, bazı SKU’lar için ayrı bir Kurumsal Sürüm (Enterprise Edition) versiyonu olarak da listelenmiş durumda.

Her ne kadar depolama boyutuna bağlı olarak bulunabilirlik konusunda küçük farklılıklar olsa da, genel renk yelpazesi tutarlı görünüyor. Daha önceki sızıntılar, Samsung’un Ultra modeli için daha fazla renk seçeneği sunabileceğini öne sürmüştü; bu nedenle ek renk bitişlerinin bölgesel veya Samsung.com’a özel olarak gelebileceği ihtimali hala mevcut. Samsung’un Galaxy S26 serisini önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un bu temel depolama artışı ve yeni renk paleti beklentilerinizi karşıladı mı?