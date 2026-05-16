Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni özelliklerini yazılım ekosistemine entegre etmeye devam ediyor. Şirketin yeni Galaxy S26 serisi ve One UI 9 arayüzü ile sunduğu Driving Insights, yapay zeka desteğiyle sürücülerin yoldaki alışkanlıklarını mercek altına alıyor. Peki, bu teknoloji sürüş kalitenizi artırarak sigorta primlerinizi düşürebilir mi?

Galaxy S26ve One UI 9 ile sürüş analizi

Galaxy S26 kullanıcılarına sunulan One UI 9 beta sürümüyle birlikte gelen Driving Insights, temelinde bir telematik sistemi olarak çalışıyor. Cihazın kendi sensörlerini kullanan bu sistem; hız verileri, ani frenleme, sert hızlanma ve direksiyon hareketleri gibi kritik metrikleri takip ediyor. Günlük ve haftalık raporlar sunan özellik, sürüş tarzınız hakkında detaylı bir analiz çıkartıyor.

Sistem, özellikle araçların OBD portlarına takılan cihazların sunduğu işlevselliği telefonunuza taşıyor. Bluetooth üzerinden aracınızın multimedya sistemine bağlandığınızda otomatik olarak devreye giren bu özellik, kablolu Android Auto ile de uyumlu bir yapıda çalışıyor. Verilerinizi Driving Insights paneli üzerinden takip edebileceğiniz gibi, EV veya iş gibi konumlar için özel takip alanları da oluşturabiliyorsunuz.

Söz konusu özellik, sürüş sırasında araç hareketlerini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir coğrafi sınır (geofencing) belirlemenize de izin veriyor. Belirlediğiniz bölgenin dışına çıkıldığında sistem sizi uyarabiliyor. Bu sayede hem genç sürücülerin güvenliğini takip etmek hem de aracın izinsiz kullanımını kontrol altında tutmak daha kolay hale geliyor.

Yapay zeka ile sigorta indirimi mümkün mü?

Yapay zeka tarafından puanlanan sürüş becerileri, birçok kullanıcı için ilk aşamada gizlilik endişelerini beraberinde getirebiliyor. Ancak sistemden elde edilen verilerin, uygun sigorta poliçeleri kapsamında prim indirimi sağlamak için bir dayanak oluşturabileceği belirtiliyor. Sürücüler, telefon üzerinden elde edilen bu telematik verilerinin sigorta şirketleri tarafından kabul edilen programlarla entegre olup olmadığını kontrol ederek maliyet avantajı sağlayabiliyor.

Terimler ve detaylar

Telematik nedir?

Telematik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin birleşimiyle araç verilerinin uzaktan izlenmesi ve analiz edilmesidir. Sürüş hızı, ivmelenme ve konum gibi verilerin toplanarak güvenli sürüş analizi veya filo yönetimi gibi amaçlarla kullanılmasını sağlar.

Samsung’un bu yeni yazılım çözümünü, henüz beta aşamasında olsa da gelecekte standart bir özellik haline getirmesi bekleniyor. Verilerin sadece bireysel geri bildirim için mi yoksa uzun vadeli bir hizmet modelinin parçası mı olacağı ise merak konusu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 cihazınızın sürüş tarzınızı puanlaması sürüş güvenliğinizi artırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Samsung erken davrandı ve Galaxy S26 serisi için One UI 9 beta programını duyurdu! Yeni yazılım neler sunuyor?

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 parçalarına ayrıldı! Samsung S26 nasıl görünüyor?