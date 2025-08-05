Samsung’un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için heyecan dorukta. Türkiye’de teknoloji tutkunları bu modeli büyük bir merakla bekliyor. Peki Galaxy S26 Ultra neler sunacak? S26 Ultra bataryası ve S26 Ultra şarj hızı ne kadar olacak?

Galaxy S26 Ultra bataryası kaç mAh olacak?

Galaxy S26 Ultra modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştirilmiş S26 Ultra bataryası olacak. 5000mAh kapasiteye sahip bu batarya, günlük kullanımda uzun süreli performans vadedecek. Samsung, batarya verimliliğini sadece kapasiteyle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda yazılım optimizasyonlarıyla enerji yönetimini daha da akıllı hale getiriyor.

Türkiye’de yoğun telefon kullanımı yapan kullanıcılar için bu kapasite, günü rahatlıkla çıkarabilecek bir kullanım süresi anlamına geliyor. Özellikle mobil oyunlar, video içerikler ve çoklu görev gibi güç tüketen işlemler sırasında Galaxy S26 Ultra pil performansı ile öne çıkacak.

Galaxy S26 Ultra şarj hızı kaç ne kadar olacak?

S26 Ultra şarj hızı ise 60W hızlı şarj desteğiyle önceki modellerden belirgin şekilde ayrılıyor. Samsung, bu yeni şarj teknolojisiyle kullanıcıların cihazlarını çok daha kısa sürede tamamen şarj edebilmesini sağlıyor. Özellikle dışarıda, zamanın kısıtlı olduğu anlarda bu özellik ciddi anlamda fark yaratacak.

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S25 Ultra modelinde 45W şarj hızının yetersiz kaldığı durumları göz önünde bulunduran Samsung, S26 Ultra ile bu alanda iddialı bir adım atıyor. Şarj hızındaki bu artış, yoğun tempoda yaşayan kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak. S26 Ultra, donanım ve yazılım uyumuyla amiral gemisi seviyesini bir adım daha yukarı taşıyabilir gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra bataryası ve şarj hızı beklentilerinizi karşılıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!