Apple ile Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo arasındaki sular durulmuyor. Peki bu kez şirketler neden mahkeme kapılarında? Eski bir mühendis yüzünden iki dev arasında başlayan bu dava, teknolojilerin geleceğini nasıl etkileyebilir? Üstelik iddialar arasında çalınan sensör verileri, gizli sunumlar ve mahkeme kararları var.

Apple, Oppo çalışanını casuslukla suçladı! Apple Watch sırları çalınmış!

Apple, geçtiğimiz haftalarda mahkemeye sunduğu belgelerde, eski çalışanı Dr. Chen Shi’nin gizli sensör teknolojilerine ait dosyaları şirketteyken indirip daha sonra Oppo’ya aktardığını iddia etti. Şirkete göre Shi, Apple Watch sensörleri üzerine hazırladığı özel sunumla yüzlerce Oppo çalışanına “Apple’ın Sensör Donanımı Ar-Ge Felsefesi ve Yöntemleri” başlıklı bir oturum gerçekleştirdi.

Apple tarafı, Oppo’nun belgeleri gizlediğini ve davayla ilgili inceleme için istenen cihaz raporlarını sunmadığını öne sürüyor. Buna karşın Oppo, iddiaları reddederek Dr. Shi’nin paylaştığı bilgilerin sadece “genel mühendislik ilkeleri” olduğunu savundu. Şirketin yaptığı resmi açıklamada, “Dr. Shi’nin erişim sağladığı sistemlerde şirkete ait hiçbir ticari sır bulunmadığı” ifadelerine yer verildi.

Ancak şirketin iddialarına göre Shi, şirketten ayrılmadan kısa süre önce 63 gizli dosyayı indirip USB’ye aktardı ve ardından bu izleri silmek için çeşitli yöntemler araştırdı. Hatta, kalp atış hızı sensörleri üzerine yürütülen projelerde birçok özel görüşmeye katıldığı da ortaya çıktı. Şu anda Oppo’da sensör teknolojileri üzerine çalışan Dr. Shi, tıbbi durumunu gerekçe göstererek ifadesinin ertelenmesini talep etti.

Şirket, davada yalnızca gizli bilgilerin sızdırılmasını değil, aynı zamanda bu teknolojilerin Oppo ürünlerinde kullanılma ihtimalini de gündeme getirdi. Şirket, mahkemeden “ticari sırların paylaşımını engelleyecek tedbirler” ve “etkilenen çalışanların rekabetçi teknolojilerden uzaklaştırılması” yönünde karar talep etti.

Davayı Türkiye’den değerlendirdiğimizde, bu olayın sadece iki şirket arasında değil, küresel teknoloji rekabeti açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Watch Ultra 3 Blue gibi ileri sensör sistemlerine sahip ürünlerin geliştirilmesinde bu tür bilgi sızıntılarının önlenmesi, markanın yenilik gücünü koruması açısından kritik önemde.

İki cephede de gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.