Samsung’un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S26 Edge ile ilgili sızıntılar artmaya devam ediyor. Peki S26 Edge bataryası kaç mAh olacak? Yeni model, pil kapasitesi açısından kullanıcıları tatmin edecek mi? İşte yeni en ince telefon adayı hakkında merak edilenler.

Galaxy S26 Edge batarya kapasitesi ne kadar olacak?

Son sızıntılara göre Galaxy S26 Edge, selefi S25 Edge modeline göre önemli bir batarya artışıyla gelecek. Güvenilir kaynaklardan Ice Universe’ün son paylaşımı, S26 Edge modelinde 4.400 mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılacağını öne sürüyor. Hatırlatmak gerekirse, S25 Edge modelinde 3.900 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyordu. Bu durumda 500 mAh’lik bir artış söz konusu olabilir.

Ancak Ice Universe, paylaştığı gönderide bu bilgilerin henüz kesinleşmediğini, farklı kaynaklardan çelişkili veriler geldiğini de belirtiyor. Bataryanın 4.200 mAh veya 4.400 mAh arasında bir değere sahip olacağı düşünülüyor, ancak son karar Samsung’un resmi lansmanında belli olacak.

Tasarım açısından da yenilikler içerecek olan Galaxy S26 Edge’in, 5.8 mm kalınlıkla piyasadaki en ince telefonlardan biri olması bekleniyor. İnceliğine rağmen batarya kapasitesinde yaşanacak artış, cihazın donanımsal mühendisliğinde kayda değer gelişmeler olduğunu gösteriyor.

Ayrıca S26 Edge’in 50 MP çözünürlüğünde yeni bir ultra geniş açılı kamerayla gelmesi ve yeni nesil bir yonga seti barındırması bekleniyor. Bu performans artışına daha büyük bir bataryanın eşlik etmesi, günlük kullanım süresini doğrudan etkileyecek önemli bir avantaj sağlayabilir.

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Sizce Samsung bu kez pil performansında kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.