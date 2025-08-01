Samsung’un yeni nesil tablet serisi çok yakında geliyor. Kullanıcılar, Galaxy Tab S10 serisinin ardından tanıtılacak yeni modellerin çıkış tarihine odaklanmış durumda. Peki Samsung Galaxy Tab S11 ne zaman çıkacak? Tab S11 çıkış tarihi ne zaman? Hangi modelleri göreceğiz?

Tab S11 çıkış tarihi ne zaman olacak?

Samsung, 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda, Galaxy Tab S11 serisinin çıkışına dair ilk resmi ipucunu verdi. Şirket, yılın ikinci yarısında Galaxy ekosistemini güçlendirecek yeni ürünler arasında Galaxy Tab S11 serisini de işaret etti. Bu açıklamaya göre, yeni tablet modelleri 2025 yılının ikinci yarısında, muhtemelen Eylül ayında tanıtılacak.

Bu tarih, geçen yıl tanıtılan Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra’nın Eylül ayında duyurulmuş olmasıyla da örtüşüyor. Samsung, Eylül ayını yeni ürün duyuruları için geleneksel hale getirmiş durumda. Dolayısıyla, Galaxy Tab S11 modellerinin Eylül 2025 içerisinde resmiyet kazanması oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Galaxy Tab S11 serisi hangi modellerden oluşacak?

Samsung şu ana kadar seride kaç modelin yer alacağını resmi olarak açıklamasa da sızdırılan bilgilere göre Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modelleri tanıtılacak. Ultra modeline ait düşük çözünürlüklü bazı görüntüler internete sızmış durumda.

Önceki seride sadece Plus ve Ultra modellere yer verilmiş ve Tab S9 serisinin 11 inç ekranlı en küçük üyesi olan standart Tab S9 modelinin halefi olması beklenen standart Tab S10 modeli seride yer almamıştı. Yeni seride ise Plus modelin üretimine son verilip, direkt 11 inç iPad Pro ile kapışacak olan Tab S11 modelini göreceğiz. Tab S11 Ultra ise iPad Pro 12.9 inç modeliyle yarışacak.

Samsung, bu seride sadece tasarım değil, aynı zamanda yapay zeka destekli yeni yazılımsal özelliklerle de fark yaratmayı hedefliyor. Özellikle üretkenlik ve içerik tüketimi alanında kullanıcı deneyimini ileri taşıması bekleniyor. Ayrıca orta ve giriş segment için de yeni tablet modelleri tanıtılacağı doğrulandı.

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Siz Galaxy Tab S11 serisinden neler bekliyorsunuz? Yeni modellerin donanımı, fiyatı ya da yazılım özellikleri sizce ne olmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.