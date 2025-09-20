Geçtiğimiz ay Çin’de beta programını başlatan ve yüzlerce cihaza HyperOS 3 deneyimi sunan Xiaomi, uzun zamandır beklenen kararlı sürüm için dağıtım takvimini resmen açıkladı. Çin pazarı için detaylandırılan bu plan, şirketin yeni nesil mobil işletim sistemi olan HyperOS 3‘ün hangi cihazlara ne zaman ulaşacağını gösteriyor.
Xiaomi HyperOS 3 Dağıtım Takvimi Netleşti: Hangi Cihazlara Ne Zaman Gelecek?
Xiaomi‘nin paylaştığı takvime göre, HyperOS 3 kararlı sürümünün dağıtımı bu ayın sonundan itibaren başlayacak ve Ocak 2026‘ya kadar sürecek. Bu geniş çaplı dağıtım planı, akıllı telefonlardan tabletlere, hatta televizyonlardan akıllı saatlere kadar birçok Xiaomi ve Redmi cihazını kapsıyor. Yayın takvimi, öncelikli olarak en yeni amiral gemisi modellerini hedef alırken, sonraki aylarda daha eski ancak güçlü cihazlara da ulaşacak.
Ekim 2025
[15 Ekim’e Kadar]
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
[31 Ekim’e Kadar]
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Serisi
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Serisi
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15. Yıl Dönümü Sürümü)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Kasım 2025
[15 Kasım’a Kadar]
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanyum Özel Sürümü
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Özel Sürümü
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
[30 Kasım’a Kadar]
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitör G Pro 27U
- Xiaomi Akıllı Bileklik 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Akıllı Bileklik 9 Pro
- Xiaomi Akıllı Bileklik 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Akıllı TV A 2025 Serisi
Bu kapsamlı takvim, HyperOS 3‘ün Çin’deki Xiaomi kullanıcıları için ne kadar önemli bir güncelleme olduğunu gösteriyor. Ancak, global pazardaki kullanıcılar için Xiaomi‘nin ayrı bir dağıtım planı yayınlaması bekleniyor. 24 Eylül‘de düzenlenecek olan HyperOS 3 global lansmanında, bu yeni işletim sisteminin uluslararası pazarda hangi cihazlara ne zaman geleceği hakkında daha net bilgiler elde edilecek. Xiaomi‘nin global lansmandan kısa bir süre sonra beta güncellemelerini başlatması ve ardından kararlı sürüme geçmesi bekleniyor.
