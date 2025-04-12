Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera sistemiyle büyük ilgi topladı. Ancak S25 Ultra kamerası konusunda bazı kullanıcılar endişelerini dile getirmeye başladı. Türkiye’de de pek çok kullanıcı S25 Ultra kamera sorunu yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor.

Galaxy S25 Ultra kamerası kullanıcıların iddiasına göre sorun yaşıyor!

Galaxy S25 Ultra, bu yılki modelde özellikle 50 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ile dikkat çekiyordu. Ancak kullanıcıların iddiasına göre, S25 Ultra kamerası beklenmedik bir sorunla karşı karşıya.

Kullanıcı raporlarına bakıldığında, S25 Ultra kamera sorunu özellikle ultra geniş açı lensinde kendini gösteriyor. Görüntülerde şiddetli bir titreme meydana geldiği, hatta cihazın sarsıntılı bir ses çıkardığı ifade ediliyor.

İddiaya göre Galaxy S25 Ultra geniş açı kamerası titreme sorunu, sadece kamera uygulamasında değil, Snapchat gibi üçüncü parti uygulamalarda da yaşatıyor. Bazı kullanıcılar, bu durumun son yazılım güncellemesinden sonra başladığını belirtiyor.

İlginizi çekebilir: One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek? İşte One UI 7 çıkış tarihi!

Türkiye’deki kullanıcılar da S25 Ultra kamera sorunu yaşayanlar arasında olabilir, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. İlginç bir şekilde, Galaxy S25 Ultra modelinin ultra geniş açılı lensinde optik görüntü sabitleyici (OIS) bulunmuyor. Bu nedenle sorun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı, henüz kesin değil.

Ancak bazı kullanıcılar cihazlarını teknik servise götürdüklerinde, kamera modülünün değiştirildiğini ve sorunun donanım kaynaklı olduğunun söylendiğini ifade ediyor. Kullanıcıların iddiasına göre Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı fakat konu yakından takip ediliyor.

Peki siz S25 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce S25 Ultra kamerası beklenen performansı verebilecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!