Samsung kullanıcıları için geri sayım başladı! Peki One UI 7 güncellemesi ne zaman geliyor? Türkiye’deki kullanıcılar başta olmak üzere dünya genelindeki Galaxy sahipleri, One UI 7 çıkış tarihi ve yenilikleri merakla bekliyor. Şimdi, ortaya çıkan takvimle Samsung Android 15 ne zaman gelecek sorusu da yanıt bulmuş oldu.

One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hangi cihazlar ne zaman alacak?

One UI 7 güncellemesi için Samsung Vietnam tarafından paylaşılan takvim, heyecan verici detaylar içeriyor. İlk olarak, One UI 7 çıkış tarihi açısından Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri avantajlı durumda. Özellikle S24 One UI 7 ne zaman alacak sorusuyla interneti dolaşan kullanıcılara sonunda müjde geldi.

İlginç bir şekilde S23 One UI 7 çıkış tarihi beklenenden erken gelecek. Samsung’a göre bu modeller, önümüzdeki haftadan itibaren Samsung Android 15 güncellemesini almaya başlayacak. Bu güncellemeyle birlikte Android 15 yenilikleri de cihazlara entegre edilecek.

Ayrıca Android 15 katlanabilir cihaz sahiplerini de sevindirecek. Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modelleri de aynı dönemde güncellemeye kavuşacak. Hemen ardından, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 sahipleri de Samsung Android 15 ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulacak.

İşte One UI 7 çıkış tarihi belli olan telefonlar tablosu!

Cihaz Modeli One UI 7 çıkış tarihi Galaxy S24 14 Nisan 2025 Galaxy S24+ 14 Nisan 2025 Galaxy S24 Ultra 14 Nisan 2025 Galaxy S23 14 Nisan 2025 Galaxy S23+ 14 Nisan 2025 Galaxy S23 Ultra 14 Nisan 2025 Galaxy Z Fold 6 14 Nisan 2025 Galaxy Z Flip 6 14 Nisan 2025 Galaxy Z Fold 5 14 Nisan 2025 Galaxy Z Flip 5 14 Nisan 2025 Galaxy S24 FE 23 Nisan 2025 Galaxy S23 FE 24 Nisan 2025 Galaxy S21 24 Nisan 2025 Galaxy S21+ 24 Nisan 2025 Galaxy S21 Ultra 24 Nisan 2025 Galaxy S21 FE 24 Nisan 2025 Galaxy Z Fold 4 24 Nisan 2025 Galaxy Z Flip 4 24 Nisan 2025 Galaxy S22 28 Nisan 2025 Galaxy S22+ 28 Nisan 2025 Galaxy S22 Ultra 28 Nisan 2025 Galaxy Z Fold 3 28 Nisan 2025 Galaxy Z Flip 3 28 Nisan 2025

Daha geniş bir kullanıcı kitlesi için 23 Nisan ve sonrası dikkat çekiyor. O tarihte Galaxy S24 FE modeli için Android 15 sunulacak. 24 Nisan’da ise Galaxy S23 FE, Galaxy S21 serisi, Z Fold 4 ve Z Flip 4 güncellemeyi alacak.

Nisanın sonunda, 28 Nisan’da ise Galaxy S22 ailesi ile Z Fold 3 ve Z Flip 3 cihazları One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusuna yanıt bulacak ve güncellemeyle buluşacak.

Samsung Android 15 için belirlenen takvim Vietnam kaynaklı olsa da, küresel dağıtımın da benzer tarihlerde olması bekleniyor. Türkiye’nin dağıtım kodu da Vietnam ve diğer Asya ülkeleri ile aynı. Bu sebepten Türkiye’deki kullanıcılar için de aynı zaman diliminde güncellemelerin yayınlanması yüksek ihtimal.

Özellikle Samsung Android 15 Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusu bu takvimle birlikte netlik kazanmış gibi görünüyor. Android 15 güncellemesi Samsung kullanıcıları için nisan ayında adeta bir güncelleme yağmuruna dönüşecek.

Peki siz Samsung Android 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 15 ne zaman gelecek sorusunun yanıtları beklentinizi karşılıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!