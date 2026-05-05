Geçtiğimiz yıl Sleep A20 modelini kullanıcılarla buluşturan Anker soundcore, uyku deneyimini bir adım ileri taşıyarak yeni nesil Sleep A30 modelini Türkiye’de satışa sundu. Sleep A30, Euromonitor International verilerine göre dünyanın 1 numaralı uyku kulaklığı serisinin en yeni üyesi olarak öne çıkıyor.* Gelişmiş gürültü engelleme, horlama maskeleme ve yapay zeka destekli ses teknolojileriyle donatılan ürün, kesintisiz ve daha kaliteli bir uyku deneyimi sunmayı hedefliyor.

Uyku kalitesi sadece konfor değil, sağlık meselesi

Acıbadem Hastanesi Nöroloji ve Uyku Tıbbı Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, uykunun yalnızca dinlenme değil, aktif bir biyolojik süreç olduğunu vurguluyor:

“Uyku kalitesinin bozulması kısa vadede dikkat, hafıza ve karar verme becerilerini etkilerken; uzun vadede kalp-damar sağlığı, metabolizma ve genel vücut dengesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle fark edilmeyen mikro-uyanıklıklar, uykunun dinlendirici etkisini ciddi ölçüde azaltır.”

Tavşanlı’ya göre düzenli uyku ve uygun ortam koşulları büyük önem taşıyor. Ancak çevresel gürültü ve horlama gibi faktörler her zaman kontrol edilemediği için, bu noktada teknolojik çözümler destekleyici bir rol üstleniyor.

Akıllı gürültü engelleme ve horlama maskeleme

Sleep A30, uykuya özel geliştirilen Üç Aşamalı Gürültü Maskeleme Sistemi ile çevresel sesleri çok katmanlı bir yapı üzerinden azaltıyor: aktif gürültü engelleme motoru, pasif izolasyon sağlayan çift katmanlı uyum yapısı ve uykuya özel optimize edilmiş ses maskeleme teknolojisi bir arada çalışarak daha sessiz bir uyku ortamı oluşturuyor. Cihazın geliştirilmiş şarj kutusu, horlama sesini frekans ve ses şiddetine göre analiz ederek TÜV Rheinland sertifikalı Adaptif Horlama Maskeleme teknolojisi ile gerçek zamanlı maskeleme sesi üretiyor. Bu sayede uyku bölünmelerinin azaltılması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli daha derin uyku

Geliştirilmiş AI Brainwave Audio teknolojisi, kullanıcıların daha hızlı uykuya dalmasına ve derin uykuda kalmasına yardımcı oluyor.

Tavşanlı, bu teknolojilerin etkisine dair şunları ekliyor:

“Yapay zeka destekli ses teknolojileriyle kişiye özel frekansların kullanılması, uykuya geçiş sürecini kolaylaştırabilir ve gece içi uyanıklıkları azaltabilir. Bu da kişinin daha dinlenmiş uyanmasına katkı sağlayabilir.”

Yan yatanlar için ince ve konforlu tasarım

Bir önceki nesillere göre %7 daha ince olan Sleep A30, özellikle yan yatarak uyuyan kullanıcılar için tasarlandı. Ergonomik yapısı sayesinde kulakta baskı oluşturmadan gece boyunca konfor sunuyor.

* Veri Kaynağı: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., Şubat 2026’da tamamlanan araştırmaya göre 2025 yılındaki perakende satış değeri üzerinden ölçülmüştür.