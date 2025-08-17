Merak edilen yeni Fan Edition modeli Galaxy S25 FE ile ilgili söylentiler giderek netleşiyor. Peki, Galaxy S25 FE hangi tasarım detaylarına sahip olacak? S25 FE fiyatı Türkiye’de ne seviyede olabilir? Samsung’un eylül ayında sahneye çıkaracağı bu model, kullanıcılar için uygun maliyetli bir amiral gemisi alternatifi olacak mı?

Galaxy S25 FE fiyatı ortaya çıktı!

Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama kapasiteleriyle piyasaya çıkacak. Avrupa’da ortaya çıkan S25 FE fiyatı ise sırasıyla 749 euro, 809 euro ve 929 euro olarak listeleniyor. Bu rakamların Türkiye’ye yansıyacak vergilerle birlikte daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S25 FE, Fan Edition serisinin devamı niteliğinde ve Samsung’un amiral gemisi modellerine daha uygun fiyatlı bir seçenek sunma stratejisinin parçası. Son sızıntılar, cihazın 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Bu geniş ekran, hem multimedya deneyimi hem de oyun performansı açısından kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor.

Telefonun kalbinde ise Exynos 2400e işlemci bulunacak. Bu güçlü işlemci sayesinde Galaxy S25 FE, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken, yüksek performans gerektiren uygulamalarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak. Cihazın 4900 mAh bataryası ve 45W hızlı şarj desteği, uzun kullanım ömrü vaat ediyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra Ağustos 2025 güncellemesi yayınlandı!

Tasarım detaylarına bakıldığında S25 FE, Samsung’un sade ama şık çizgilerini yansıtmaya devam ediyor. Render görsellerinde ön plana çıkan ince çerçeveler, farklı renk seçenekleri ve mat arka panel, cihazın estetik açıdan güçlü bir görünüme sahip olacağını işaret ediyor. Türkiye’de özellikle genç kullanıcıların renkli versiyonlara ilgi göstermesi bekleniyor.

Samsung’un bu modelde “Fan Edition” kimliğini koruması, markanın kullanıcı odaklı yaklaşımını pekiştiriyor. Hem güçlü donanım hem de görece daha erişilebilir fiyat politikası, telefonu özellikle orta-üst segmentte önemli bir oyuncu haline getirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 FE Türkiye pazarında kullanıcıların beklentilerini karşılayacağını düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!